Dalibor Šafařík: Zvěř do lesa patří, ale nesmí ho likvidovat

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Snad ho vysoká nepožere.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Do obnovy porostů vložily v posledních třech letech Lesy České republiky 4,1 miliardu korun. Na 57 tisících hektarech jsme vysadili 250 milionů sazenic více než 50 druhů dřevin, a kde je to možné, podporujeme přirozenou obnovu lesů. Zejména mladé porosty ale vážně poškozuje přemnožená zvěř. Od letošního roku proto měníme v některých svých honitbách myslivecký režim, abychom vypěstovali zdravé lesy se zvěří, která je nebude nadměrně poškozovat.Za oplocenky, nátěry sazenic a kmenů včetně jejich ovazování, tedy ochranu porostů před zvěří, zaplatily Lesy ČR v posledních třech letech bezmála dvě miliardy korun. I tak ale přemnožená zvěř způsobila v tomto období škody ve výši 70 milionů korun, a to především okusem mladých stromků, loupáním a ohryzem kůry.

I když spravujeme jen 17 procent honiteb v celé zemi, rozhodli jsme se problém řešit a jasně tak říci, že zvěř do lesa patří, ale nesmí ho likvidovat. Dobrý hospodář přece nevloží do obnovy a ochrany lesů tolik prostředků, času i úsilí, aby pak nečinně přihlížel ničení této investice. Vypěstovat zdravý les si žádá i změnu v myslivosti.

V České republice je 5780 honiteb a Lesy ČR spravují 969 z nich na 977 tisících hektarech, na kterých od roku 2021 detailně vyhodnocujeme lesnické a myslivecké hospodaření. Většinu dosud pronajímal mysliveckým spolkům, fyzickým a právnickým osobám.

Prostřednictvím nájemního vztahu se ale znatelně nedaří dosáhnout únosných stavů zvěře. Pro úspěšné odrůstání lesa, a tedy i snížení nákladů na ochranu mladých lesních porostů, a naopak zvýšení biodiverzity a přirozené obnovy lesa je tedy nezbytné mít v naší režii alespoň čtvrtinu plochy honiteb a vykonávat v nich podle zákona i právo myslivosti.

V režijních honitbách tak budou plnit plány lovu především zaměstnanci podniku, pro další zájemce jsou připravené roční povolenky. Více o nich zde: Myslivci si mohou v režijních honitbách koupit roční povolenky k lovu zvěře.

Lesy ČR podle nové strategie pronajmou 746 honiteb včetně uznaných obor a bažantnic na 717 tisících hektarech a 223 na 260 tisících hektarech si ponechají ve vlastní režii. Dosud pronajímaly 846 honiteb na 808 tisících hektarech a v režii měly 122 honiteb na 168 tisících hektarech. Nejvíce nájemních smluv končí letos, kdy podnik vyhlásí asi 460 výběrových řízení. První smlouvy jsou už podepsané.

Přečtěte si také | Martin Rathan: Koupil jsem si pozemek a vybudoval na něm mokřady

Nejvíce lesy poškozuje spárkatá zvěř přemnožená kvůli jejímu nedokonalému sčítání, ale i nesprávnému plánování lovu či malé ochotě uživatelů honiteb zvěř lovit, pokud se jim nově v honitbě vyskytne. To je třeba změnit.

reklama