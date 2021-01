Dana Balcarová: Vláda dá na nesmyslný projekt kanálu miliardy, zatímco s kompenzacemi otálí

Břetislav Machaček 18.1.2021 16:38

No já jsem zvědav, co bude vláda projednávat za rok a jak bude vše růžové

( nebo zelené?). Ten předvolební boj už jede na plno a neočekávám ani nic

jiného, než kritiku všeho, co vláda byť pouze projednává. Kdyby se kritika

týkala už rozhodnutí, tak to překousnu, ale kritizovat i jednání bez

bližších informací je směšné. Paní bude dobrou ministryní životního

prostředí a pokud se obklopí některými místními mudrlanty, tak to bude

terno. Připomíná mi rétorikou jinou paní, která propagovala biomasu.

Ale možná se mi to pouze zdá a ochranu přírody čekají zářné zítřky.

