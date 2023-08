Daniel Bečvář: Po berlínské Friedrichstrasse zase autem. Napořád?

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Nikolay / Wikimedia Commons Návrat aut na Friedrichstrasse v Berlíně.

Po vzoru jiných (nejen) západních měst byla významná tepna v centru Berlína poprvé uzavřena pro automobilovou dopravu v roce 2020. Po změně vedení radnice však dochází k jejímu znovuotevření pro auta. Tady však příběh nekončí.

V minulých dnech se v českých médiích jako houby po dešti vyrojily články o „konci experimentu“, tedy silnice bez aut. Do textu se však nedostala celá historie a ani možná budoucnost projektu, jehož počátek sahá do srpna 2020.

V době pandemie se vládnoucí koalice složená ze sociálních demokratů (SPD), Zelených (Die Grüne) a Levice (Die Linke) rozhodla pro auta uzavřít pětisetmetrový úsek této rušné ulice v centrálním Berlíně. Středovou část vozovky mezi kříženími s Leipziger Strasse a Französische Strasse obsadily dva cyklopruhy, parkovací zálivy při stranách byly osázeny květináči se stromy a lavičkami. Dočasné opatření mělo trvat do září 2021.

Spokojenost a pak divoké zvraty

Tehdejší volby změnu koalice nepřinesly, a tak bylo dočasné opatření pro své pozitivní aspekty prodlouženo ještě o další rok. Senátorka (pozice obdobná radní) za Zelené Bettina Jarasch v rámci toho představila trvalejší plány na zelenou a chodcům přívětivou promenádu. V květnu 2022 z dotazníku vzešlo, že 82 % obyvatel si přeje Friedrichstrasse bez aut. Analýza dat mobilních operátorů navíc ukázala, že městský bulvár je využíván více a více lidmi.

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Gerddanigel / Wikimedia Commons Berlínská Friedrichstrasse v roce 2020.

Našli se však i tací, kteří spokojeni nebyli. V rámci kampaně Rettet die Friedrichstrasse (Zachraňme Friedrichstrasse) poukazovali její představitelé z řad převážně místních obchodníků na některé možné negativní aspekty – zavírání obchodů, klesající tržby, nedostatek zákazníků či staveništní, provizorní vzhled. Některé z aspektů však mohou souviset s tím, že v době pandemie úplně šťastné období nezažívaly podniky snad nikde.

Výhrady koneckonců měli i lidé, kteří projekt spíše podporovali. Článek na Deutsche Welle cituje místní obyvatele či návštěvníky, kterým vadí například přílišné zaměření na cyklisty a naopak zde postrádají více laviček a stromů. Problém byl i v komunikaci ze strany vedení města.

Na základě zmiňované kampaně pak bylo prodloužení uzavírky napadeno u soudu. Úspěšně. V říjnu 2022 soud uznal, že byl porušen stanovený proces, který navíc není u konce, a tak mělo město 14 dní na odstranění dopravního značení a cyklopruhů. V ten čas se situace v koalici vyostřila, ale již v listopadu senátorka Jarasch prosadila, že cyklodoprava bude převedena do souběžné Charlottenstrasse, kde vznikla nová cykloinfrastruktura. Za dva měsíce, v lednu 2023, však došlo k legalizaci proměny ulice (dodržení nařízení o přeznačení), a Friedrichstrasse tak opět patřila hemžícím se davům, jak ukazuje první fotografie a moje vlastní zkušenost z dubna letošního roku. Více se o soudním procesu a celé aféře rozepisuje článek na The Local.de.

Výslednou podobu určí participace

Status quo ale nevydržel dlouho. Opakované komunální volby do čela berlínské radnice na jaře 2023 vynesly konzervativnější a proautomobilovější Křesťansko-demokratickou unii (CDU). Rezort dopravy následně připadl Manje Schreiner ze sociální demokracie (SPD), která možná díky nátlaku koaličního partnera rozhodla o opětovném otevření silnice pro auta. Stalo se tak 1. července a nejméně do roku 2024 to tak i zůstane.

Stále však existuje možnost, že se Friedrichstrasse opět promění v pěší promenádu, kde svůj prostor dostanou hlavně lidé. A s nimi stromy, lavičky, předzahrádky kaváren. Schreiner totiž přislíbila, že na podzim bude spuštěn proces plánování dlouhodobé koncepce této ulice.

Je škoda, že do té doby však auta do ulice vjíždět mohou. Senátorka zmínila, že k procesu hodlá přistoupit participativně a zapojit do něj dopravní experty, místní obyvatele, podnikatele či odbor zodpovědný za rozvoj města. Z jejího prohlášení je ale jasné, že proces tak rychle neskončí, tudíž zde auta budou moci projíždět ještě nejméně rok. Nicméně, například městská část Mitte, tedy Střed, je v současné době proti zavedení automobilové dopravy na této ulici. Obecně pak lokální samospráva cílí na omezování automobilové dopravy, jako například na Hackescher Markt, kde má nově vzniknout pěší zóna.

Vývoj okolo berlínské Friedrichstrasse ukazuje hned několik věcí. Zaprvé nedostatečnou komunikaci jinak dobrého nápadu směrem k veřejnosti, a to i přes to, že bylo vynaloženo přes 190 000 EUR na marketingovou kampaň.

Právě finance jsou dalším sporným bodem, celkově město Berlín stál tento „experiment” 2,9 milionu EUR. Lze pochopitelně vést diskuzi, zda to nešlo udělat levněji, jen dopravní průzkumy a vyhodnocování dat přišly na přibližně čtvrtinu rozpočtu. Poslední poznatek už je konečně pozitivní, veřejná správa je otevřená diskusi, a tak se přecejen bude psát další kapitola příběhu jedné neobyčejné berlínské tepny.

Článek původně vyšel na stránkách spolku AutoMat , s jehož svolením jej přetiskujeme.