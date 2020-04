Daniel Pitek: Uživí letos pastvina naše krávy?

Milan Milan 29.4.2020 22:28

Máte pravdu. Nezávidím Vám. Proč je ale nedostatek vody? Já vidím dvě základní roviny. 1. Srážky. 2. Hospodaření s vodou.

Jistě jedno ovlivňuje druhé. Např. dotace malá dešťovka pravděpodobně zajistila že mil. m3 vody nejsou v podzemí, ale v nádržích domácností. Není přirozený odpar, nejsou obláčky, lehce narušený místní koloběh vody. Nebo, dotovaná skvělá kanalizace v každé vísce a neskutečně zabetonovaná krajina, kdy voda navyklá vsakovat a napájet podzemí v určitých místech po tisíce let je najednou odvedena do jiných míst, kde není schopna plnit původní rezervoáry, studny vysychají. Dotované kotlíky, snížení prašnosti v ovzduší, zvýšení teploty povrchu země, zvýšení produkce CO2, zvýšení energetické náročnosti domácností, neřešní kůrovce způsobilo narušení funkcí lesů jejich plošnou devastaci o vlivu na místní klima nemluvím, nesmírně rozežraná konzumní společnost a její vysoká spotřeba vody....... našlo by se toho samozřejmě mnohem víc. Jeví se to jako malé věci, ale je-li to jev široký a masivní, pak už to nějaký vliv jistě má. Já však myslím, že tento dle slov babičky sedmiletý klimatický výkyv v příštím roce skončí a srážky se opět dostanou do "normálu".

