Daniel Pitek: V Českém středohoří se projednává další zábor pole pro výstavbu obrovitých hal

Robert Jirman 14.5.2020 11:47 Reaguje na

nabízí se otázka proč bychom měli investorovi tohoto typu něco nabízet. Tyhle haly (patrně sklad a logistické centrum)bych řekl mají pro naši ekonomiku diskutabilní přínos. Jediné co bych jim tedy nabídl je nějaký brownfield, kterých bude na severu čech jistě hafo, ale na pole zapomeň. To by měla být s ohledem na budoucnost absolutní priorita státu. Pokud se ti to nezdá tak si to postav v Německu.

Odpovědět