David Mencl: Nové požadavky energetických štítků znevýhodňují hlavně malé rodinné domy

Břetislav Machaček 1.2.2022 11:24

Z nesvobodné společnosti jsme demokraticky dospěli k ještě méně svobodné

společnosti. Kdysi si mohl člověk postavit cokoliv, na co měl(od pastoušek

po zámky). Později to muselo zapadat do architektury lokality, ale jinak

se stavělo libovolně. Pak došlo k regulaci zastavěné půdy a nyní je tu

téměř libovůle kde stavět(satelity, haly atd. na orné půdě nejvyšší bonity) a pouze se vymýšlejí omezení na drobné majitele. Jaképak mají energetické

štítky skladové, či výrobní haly s desítkami vrat u nakládací ramp atd?

Jak mohou projít prosklené haciendy s vytápěnými venkovními bazény

a zimními zahradami s palmami? Kdo schválil obrovské obchodní komplexy

s vysokými stropy pro možnost skladování na paletách a s nutností v létě

klimatizovat? To při stavbě pastoušky úměrné příjmům člověka možné není.

To musí mít zateplení, ekologické vytápění, likvidaci pár litrů splašek

denně čističkou a jinou ekobuzeraci. Co když mi stačí pouze střecha

nad hlavou a díky otužilosti netopit vůbec? To musím i tak zateplit

dům na úroveň pasivního a pak mít trvale otevřená okna? A proč nemohu

žít "zdravě" v domě s úniky tepla škvírami, prouděním vzduchu a bez

výměny vzduchu vnucenou rekuperací přes nákladné filtry? No protože to

lobbisté za tyto nové technologie vybrečeli a nutí k tomu komplet celý

národ i kdyby si to nepřál a na ty vícenáklady neměl. Kamarád si po

zkušenostech s projektem nového domu za 7 milionů koupil starý domek

za milion a půl, při předpokladu max. 20 let života do něho vložil

milion a zbytek(4,5) si odložil jako přilepšení k důchodu. Topí a

ohřívá teplou vodu kupovaným dřívím, které si nechá přivézt naštípané

v balících na paletách a je mu ukradené, že zdražuje plyn i elektřina.

No a energetický štítek? To je pouze ekobuzerace, jak znehodnotit

levné bydlení a přihrát kšefty dodavatelům a servisákům všemožných

technických vychytávek. Eurosojuz tak dospěl do stádia diktatury

lobbistů schovávajících se za "gryndýl" za potlesku ekologistů bez

logiky a sociálního cítění.

