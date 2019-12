David Mencl: Vstříc ekologickému bydlení: co přinese rok 2020?

Jan Šimůnek 23.12.2019 09:30

Ukazuje to jen a jen odtržení architektů od reality. Kdyby byly domy s nulovou spotřebou energie nějakým přínosem, tak už by se dávno stavěly. Nestaví se proto, že vícenáklady na stavbu se za dobu životnosti budovy v cenách za ušetřenou energii nevrátí. Navíc se však jedná jen a jen o zadušené haluzny, plné plísní a dalších patogenů, navíc neprovozovatelné bez permanentní dodávky elektřiny (což je problém a pokud bude prosazena koncepce "ekologické" energie s převahou či výlučným zastoupením OZE, budou mnohadenní blackouty prakticky normou), takže o ně nikdo duševně normální nestojí. Proto jsou tyto bezcenné haluzny lidem násilím vnucovány.

Jejich zavedení povede k drastickému nárůstu rakoviny, alergií (spolu s nejrůznějšími dalšími chorobami imunity) i nejrůznějších "degenerativních" chorob. A to, co se "ušetří" (v reálu ovšem nacpe do kapes pochybných firem), bude v měřítku celého státu mnohonásobně přečísleno výdaji v oblasti zdravotnictví a sociální péče (pokud tedy nezavedeme nějakou formu euthanasie z ekonomických důvodů).

