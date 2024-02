Eva Tylová: Nejen na kafe ze solárů

Jaroslav Řezáč 15.2.2024 08:05

co je na tomhle vtipné? že jsou instalovaný na oteplování, ale měli bychom se připravit na arktické zimy.

Ono už totiž nemůže přijít to, co už tu je. Může přijít jen to, co tu ještě není a to je celkové ochlazení severní polokoule, zcela určitě místa, kde ČR geograficky nachází.

Odpovědět