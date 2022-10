Eva Tylová: Místo vody z lesa přiteklo do Komořan bahno z čerstvě osetého pole

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jana Soukupová / Praha 12 Poldr v lese.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Záplavami trpí i městská část Praha 12

S ulicemi, sklepy domů a zahradami zaplavenými bahnem z polí se setkáváme spíše na venkově než ve městě. Při přívalovém dešti, kdy půda nedokáže vsáknout většinu vody, se voda z bahnem řítí do nejbližší vesnice a zaplaví ulice, zahrady i sklepy.V Městské části Praha 12 se s problémem zaplavením ulic vodou s bahnem z polí potýká především místní část Točná. I proto městská část na svých zemědělských pozemcích nad Točnou změnila způsob hospodaření. Na opatřeních spolupracovala s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy. Pole předělila mezemi se stromy a keři a tam, kde zvýšeně hrozí eroze, je trvalý vegetační pokryv, jako louky nebo alespoň vojtěška.

Místní část Prahy 12 – Komořany, která leží na úpatí zalesněného kopce, je velmi často vyplavována vodou, ale bahno zde není běžné. Kopec nad Komořany je tvořen především jílovitými břidlicemi, čili velmi nepropustným podložím, svahy jsou velmi příkré s běžnou vegetací listnatého lesa. Ve svazích jsou časté strže, vymleté za staletí dešti. Dříve ve stržích tekly malé potoky, nyní zde teče celý rok jen Komořanský potok. Ale voda z přívalových dešťů teče nejen Komořanským potokem ale i těmito dřívějšími potoky. V zástavbě v jejich korytu jsou již domy se zahradami. Voda si pak hledá cestu mezi nimi. Mělké a úzké korýtko v některých místech zatrubněného Komořanského potoka pravidelně přívalovou vodu nepojme. Dochází i k ucpání koryta potoka strženými větvemi, které zaplavení zahrad při přívalových deštích ještě umocní.

Ke zmírnění situace byly na základě spolupráce s Ekocentrem Koniklec na projektu „Počítáme s vodou“ vybudovány dva zasakovací poldry na nejvíce exponovaných místech. Dosud tyto poldry většinu splavenin z lesa nad Komořany dokázaly zadržet. Poldry udržují a pravidelně čistí Lesy ČR. Vodu v tak velkém množství úplně zadržet nelze, ale dosud poldry zadržely většinu bahna, které z lesa teklo.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Praha 12 Mapa povodně v Praze 12.

S vodou přiteklo i bahno

Naprosto rozdílná situace nastala v pátek 19. srpna 2022 v podvečer. Po prudkém dešti se do ulic Komořan vřítila nejen voda jako obvykle, ale i bahno. Zaplavila řadu ulic, domů a sklepů. V ulici Palmetova před mateřskou školkou a v dalších ulicích směrem k Vltavě zůstala 30 cm souvislá vrstva bahna. Další pátek po týdenním úklidu, kdy byly ulice vyčištěny, se situace opakovala. Odkud se bahno vzalo, když přímo nad Komořany žádné pole není? Vyteklo z čerstvě osetého pole nad Komořanským lesem a proteklo 800 m dlouhou strží přímo do ulic Komořan.

Přečtěte si také | Eva Tylová: Je možné tůně budovat i v Praze? Je

Při prvním přívalovém dešti, v pátek 19. srpna 2022, napršelo najednou až 20 mm vody. Srážky vyplavily půdu z pole u usedlosti Nouzov a stékaly do dvou nejníže položených míst na poli, odkud vtekly do lesa. V jednom případě protekly strží dlouhou 800 m přímo do ulice Podlesní a dále do ulice Palmetová a Za sídlištěm. Na konci strže je sice poldr, vody z bahnem však bylo tolik, že je nedokázal zachytit. V druhém případě se bahno částečně zachytilo v lese, ale tím, že bylo sucho tak velká část bahna, vtekla do Komořanského potoku a zaplavilo zahrady, kterými potok protéká a sklepy přilehlých domů. Další bahno zachytil poldr nad ulicí Revoluce, takže do ní vtekla téměř čistá voda. Horší situace nastala 26. srpna po silnějším dešti (spadlo asi 25 mm srážek). Voda stékala po nasyceném povrchu pole už od vrchu Čihadla nad Točnou, protekla znovu po poli u usedlosti Nouzov a stekla dále stejnou cestou do Komořan. Splavená půda s vodou zaplavila ulici Podlesní, Palmetovou, Za sídlištěm, Komořanskou a U vlečky, k Vltavě, kde tekl proud 30 – 50 cm hluboký. Z koryta se vylil i Komořanský potok, který zaplavil několik domů, po jejichž zahradách teče. Celkově povodeň postihla asi 50 nemovitostí, kde byly zaplaveny zahrady, garáže a sklepy. Bahno pokrylo komunikace v téměř celých Komořanech.

Bahno z pole teklo přes les

Bezprostředně po druhé bleskové povodni byl proveden průzkum v terénu, odkud přiteklo tak velké množství bahna a jílu. Pocházelo z pole u usedlosti Nouzov, které bylo čerstvě zorané, uvláčené a zaseté. Na poli voda vytvořila erozní rýhy a valila se lesními stržemi dolů do Komořan. Sneseno bylo velké množství zemědělské půdy i se setbou a hnojivy. Soukromý zemědělec, hospodařící na poli, škodu odhaduje na stovky tisíc korun.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Eva Tylová / Praha 12 Kudy teklo bahno z pole do lesa.

Je nutné se zamyslet nejen nad klimatickými příčinami povodní, ale i nad změnou využívání půdy. Pomalu si začínáme zvykat na případy jako je tento, kdy po dlouhotrvajícím suchu přijde významná srážka, přívalový déšť, který se nemůže jak díky své intenzitě, tak i díky vyschlému nepropustnému podloží, vsáknout. Odteče tedy tou nejsnadnější cestou, tam, kde historicky voda tekla. S takovými případy jsme se setkávali vždy tam, kde jsou přeložené či regulované toky a voda se do svých dávných koryt vrací. Bohužel s takovými případy se v nové výstavbě velmi málo počítá. Meze a příkopy, které naši předci budovali na svých polích, měly své opodstatnění v podstatně deštivějších obdobích, na které se teď zapomnělo. Přívalové srážky jsou ale něco, co nás může postihnout v budoucnu kdykoli, mohou následovat po delším období sucha a také mohou postihnout stejnou oblast několikrát po sobě. Na místě je tedy nutnost uvažovat o změně hospodaření na pozemcích, ohrožených erozí a ohrožujících zástavbu ležící pod nimi. Je samozřejmě důležité pěstování plodin pro obživu lidí, ale hospodaření by z velkoplošného mělo přejít k postupům, bližším zkušenostem našich předků a přírodě. Velké pole u usedlosti Nouzov, celkem 23 hektarů, je velmi svažité. Obděláváno je konvenčně, po porostu obilovin zde byla zaseta řepka. Oráno je po vrstevnici kromě pásů, kde se velká technika obrací. Řešením by bylo rozdělení pole mezí a na dolní hraně pole vysetím trvalého porostu, např. vojtěšky, aby se jednak udržela zemědělská půda na poli a nedocházelo k jejím ztrátám a dále aby při deštích voda snáze zbrzdila svůj tok a vsákla se.

Je třeba přijmout opatření na poli i v lese

Za městskou část jednáme s majiteli pole a soukromým zemědělcem o možnosti změny hospodaření. Návrh opatření na naši žádost zpracovává Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VUMOP), který již zpracoval Srážko-odtokovou studii oblasti Cholupice a Točná.

Přečtěte si také | Eva Tylová: Šetrné zemědělství v Praze 12 mezi finalisty soutěže Adapterra Awards

Změnou musí projít i hospodaření v lesích. Situací se zabývala i Adaptační strategii ke klimatické změně v Praze 12, která byla zpracována v roce 2021, kde byl prezentován návrh dalšího hrazení strží z místních materiálů. Lesům ČR bylo doporučeno vybudování dalších záchytných hrází z místního materiálu (dřeva), které by splaveniny zachytily. Oba poldry byly už na začátku září Lesy ČR vyčištěny, a tudíž zachytí zbytek vody se splaveninami, které by ohrožovaly Komořany.

Záplavy v Komořanech nechala analyzovat i Pražská vodárenská společnost, která řeší opakovaně zanášení kanálových vpustí a další infrastruktury. Komplexní analýzu zpracovává společnost AQUA PROCON s.r.o. Spolupracuje se všemi dotčenými organizacemi i občany, kteří přinášejí neocenitelnou místní zkušenost. Výstupem bude návrh opatření.

Závěrem je nutno podotknout, že hospodaření v krajině bude mít s nastávající klimatickou změnou svá úskalí. Možností bojovat proti erozi půdy a přívalovým povodním je rozumnější hospodaření na menších pozemcích, fragmentace krajiny mezemi a remízky, obnova vodotečí a budování zasakovacích poldrů. V nové výstavbě pak nejen projektovat podle geologického podloží, ale také ze starých map nastudovat cesty vody, místa starých vodotečí, protože při povodních se tam voda ráda vrací. Historicky na místě jsou postaveny domy s podezdívkami, novostavby bez nich na svažitých pozemcích riskují poškození interiérů právě bleskovými povodněmi s bahnem. Nutností bude včasné varování před přívalovými srážkami (nowcasting, ČHMÚ).

Co vodu zadrží

reklama

Jako dobrý příklad hospodaření s vodou jsou zasakovací nádržky u pole, propachtovaného Davidem Ježkem, pole je přímo pod vrchem Čihadla a nádrže velkou část vody dokázaly zachytit a zadržet. Dalším příkladem je svažité pole pod Čihadly nad Točnou, kde porost vojtěšky dokázal zachytit také velké množství vody. Pole je obhospodařované jako sad s podsevem.