Eva Tylová: Vodu v půdě pomůže zadržet obyčejný svejl

Zdroj | Archiv Evy Tylové Svejl s keříky na pražském Kamýku po dešti.

To, že je sucho a nedostatek vody, si postupně již snad všichni uvědomili, i ti nejvíce nevěřící Tomášové. Vodu musíme chytat všude, kde se dá. Nejen do nádrží, ale je třeba ji zadržet i přímo v půdě. A někde k tomu může pomoci úplně jednoduché opatření, zasakovací rýhu - svejl, nebo chcete-li swale.

Množství srážek nejen klesá, ale co je ještě zrádnější, mění se jejich charakter. Po době sucha přichází průtrž mračen, proud vody spadne na ztvrdlý povrch půdy, kde se vsákne minimum vody a většina vody rychle odteče. Voda je pryč, nám zůstaly jen ztvrdlá půda a oči pro pláč.

Někde dochází i k tomu, že přívalová voda vytváří erozní rýhy, strhává a odplavuje půdu. Ve městě navíc voda nateče s bahnem na chodník nebo do kanálu a dále na čistírnu odpadních vod, kde velký přísun vody také vytvoří problém.

Zdroj | Archiv Evy Tylové První svejl na Praze 12.

Jednou z možností, jak vodu zachytit, je vybudovat tzv. svejl. V této drenážní rýze naplněné kamenivem se voda zadrží a vsákne. Ve městě je v létě velký deficit vody a tímto způsobem můžeme situaci zlepšit. Zároveň tím omezíme i erozi půdy.

Zdroj | Archiv Evy Tylové Bagrem to jde snáz.

První svejl jsme nechali vybudovat ve volnočasovém areálu VOSA v Modřanech, kde jsme během uplynulé sezóny monitorovali stékání přívalového deště po povrchu. Voda se doposud řítila z kopečků a odtékala pryč. Zůstaly po ní erozní rýhy a suchá půda. Do cesty jsme vodě postavili několik rýh. Jak jsme si ověřili, vodu zachycují spolehlivě i podle vyšší zelené trávy.

Další svejl jsme vybudovali na sídlišti Kamýk, které je postavené na skále a na navážce. V létě je tam velké sucho a usychají tu stromy, keře i tráva. Na druhou stranu tam po dešti chodí lidé v kalužích vody. Funkčnost jsme si ověřili i zde. Opravdu přívalovou vodu zadržely a na chodník ze svahu, kde je svejl vybudovaný, steklo minimální množství vody a žádné bahno.

Výhodou budování svejlu je, že nepotřebují stavební povolení. A i cena je příznivá, dle kvality terénu (použití bagru) a dalších podmínek od 2 tisíc Kč do 4 tisíc Kč za 1 m. Samozřejmě pokud si vybudujete tuto zádrž vody sami na svém pozemku vlastní silou, tak cena může být ještě daleko nižší. Můžete ušetřit i na geotextilii a na vrstvu kameniva navršit posekanou trávu a na ni zeminu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Ekozahrady Svejl

Pokud chcete přesně vědět, co je to svejl, pak nabízím zasvěcené vysvětlení od Heleny Mitwallyové z firmy FREKO, která na Praze 12 pečuje o zelené plochy a tyto svejly vybudovala: „Zádržné systémy vody, tzv. swale, pomáhají zadržet vodu v krajině při záplavových deštích. Lokalita Kamýku, kde jsou tyto konkrétní swale umístěny, se nachází na skalnatém podloží: Kamýk-kámen, kde je pouze malá vrstva zeminy. Lokalita je hodně vyprahlá a při přívalových deštích není zem schopna vodu akumulovat. Ta pak odtéká nevyužita do kanalizace. Proto jsme do svahů pod dětským hřištěm Machuldova udělali dvě 5 m dlouhé drenážní rýhy, hluboké 1m a široké 40 cm, které jsou vyplněné ze 2/3 štěrkem, následně geotextilií a nakonec vrstvou zeminy. Swale je oset jetelotravní směsí Papilio pro podporu včelstva. Spodní hrana je vymodelovaná tak, aby vodu zadržela. Jeden swale funguje dobře, druhý trpěl sešlapáváním od občanů, kteří si zde zkracovali cestu. Proto jsme na spodní hranu swale vysadili keře tavolníku, který je nenáročný, je nektarodárný a využije vodu akumulovanou pod swale.“

