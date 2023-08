Greenpeace ČR: 2. srpna 2023 překročíme limit regenerace planety Země

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační snímek.

2. srpna 2023 překročíme limit regenerace planety Země. Podle analýzy organizace Global Footprint Network zítra začneme spotřebovávat přírodní zdroje nad úroveň, kterou je Země schopna obnovit za rok. Den překročení limitů na Zemi označuje datum, kdy poptávka lidstva po ekologických zdrojích a službách v daném roce překročí kapacitu, kterou je Země schopna v daném roce obnovit. Tento deficit udržujeme likvidací zásob ekologických zdrojů a hromaděním odpadu či skleníkových plynů v atmosféře. Mezinárodní výzkumná organizace Global Footprint Network stanovuje tento den, aby poskytla rozhodovacím orgánům nástroje, jež pomáhají lidskému hospodářství fungovat v rámci ekologických limitů Země.

Podle výpočtů Global Footprint Network připadá Den překročení kapacity Země v roce 2023 na 2. srpna. Earth Overshoot Day přichází v posledních letech každým rokem stále dříve. Country Overshoot Day, tedy Den překročení limitů v České republice letos připadal na 12. dubna. Tímto datem se Česko řadí na nepříliš lichotivé 24. místo na světovém žebříčku. To znamená, že od začátku roku 2023 do 12. dubna, tedy za necelé čtyři měsíce, česká společnost spotřebovala všechny ekologické zdroje a služby, které by Země mohla obnovit za celý rok. Tato situace ukazuje na naléhavou potřebu změny a snižování ekologické stopy a množství vypouštěných skleníkových plynů naší země, abychom zajistili udržitelnou budoucnost pro příští generace.

Je důležité si uvědomit, že překročení limitů není nevyhnutelné. Podle žebříčků Global Footprint Network více než čtvrtina zemí na světě nepřekračuje povolenou míru. Problém spočívá v tom, že mnoho z těchto zemí je chudých. Bohatší země, které spotřebovávají fosilní paliva a další zdroje v nadměrné míře, zatím nepodnikly obtížné, avšak realizovatelné kroky k dekarbonizci a k omezení plýtvání. Pro dosažení nových způsobů udržitelného života potřebujeme plán, který povede k ekologicky šetrné společnosti. Podrobnější informace o metodice výpočtu najdete na tomto odkaze.

Co byste měli vědět?

K obnovení všeho, co lidstvo v současnosti od přírody vyžaduje, by dnes bylo zapotřebí biokapacity 1,75 Země.



60 % světové stopy tvoří emise uhlíku, jejichž největším zdrojem je spalování fosilních paliv. Abychom zabránili rychlé změně klimatu, musí být ideálně do roku 2050 nulové.



3 miliardy lidí žijí v zemích, které produkují méně potravin, než spotřebují, a vytvářejí nižší příjmy, než je světový průměr.



8 miliard lidí, tedy 72 % světové populace, žije v zemi, která má deficitní biokapacitu a vytváří nižší příjem, než je světový průměr.



Letos dělí Den překročení kapacity Země a konec roku 156 dní.



Padesátileté přetrvávání překračování limitů Země znamená, že se roční deficity kumulují v ekologický dluh ve výši 19 let obnovy planety. Výsledkem je rozsáhlá degradace ekosystémů a atmosféra plná skleníkových plynů.

Existuje spousta možností, jak překračování limitů zvrátit. Navíc jsou ekonomicky proveditelné. I poslední zpráva IPCC jasně dokládá, že řešení existují a máme je k dispozici. Chybí pouze vůle na politické úrovni. Největší přínos má solární a větrná energie, ochrana a obnova lesů a dalších ekosystémů, zemědělství a výroba potravin šetrné ke klimatu a energetická účinnost v mnoha podobách. Pokud přijmeme určitá opatření na straně poptávky, můžeme do roku 2050 snížit globální emise skleníkových plynů o 40 až 70 % ve srovnání se současnými scénáři. Musíme jen změnit způsob, jakým využíváme technologie a zdroje k uspokojení našich potřeb v oblasti spotřeby energií, potravin, přístřeší, mobility a výrobků. Na systémové úrovni potom potřebujeme jasný plán a konkrétní kroky, pro transformaci naší ekonomiky a energetiky.

