Hana Vacková: Zelení musí dál trpělivě pracovat a být nositeli čistých hodnot

S politikou se to má jako se školou. Skoro každý jí rozumí a ví, jak by se v dané situaci choval, jak by jednal. A je to všechno čím dál složitější.Materiály, připravované pro politiky na všech úrovních, jsou čím dál těžší na váhu i na čtení, mluví právním jazykem, kterému rozumí málokdo, a tak se politika stává nesrozumitelnou pro samotné aktéry.Říká se, kdo křičí, spoustu věcí si vykřičí, nicméně lidé už začínají být velmi unavení a apatičtí a kromě jejich problémů je všechno ostatní přestává zajímat, protože mají velké množství práce a spoustu vlastních problémů. A tak se politika stává úzkokolejnou tratí.V této situaci bojují o přežití malé strany, které si nemohou dovolit nákladné kampaně a spoustu barnumských reklam.Strana zelených tohle období zrovna prožívá. Zatímco v zemích na Západ od České republiky jsou sesterské strany na vzestupu, u nás se nedaří.Zvláštní, protože Strana zelených je jedna z mála hodnotových stran, ekologii měla v programu už dávno, než se klimatická změna prodrala na stránky světových médii. Jedna z mála má transparentní finance, nemá vlivné sponzory zapletené do státních zakázek.Myslím, že před nadcházejícím sjezdem by neměla křičet, jak jí někteří radí, měla by dál trpělivě pracovat na komunální, krajské i celostátní úrovni. Spolupracovat s jinými stranami, které o to stojí, měla by dál pokračovat v masarykovském NEBÁT se a NEKRÁST.Měla by být nositelkou transparentnosti, čistých hodnot, pravdomluvnosti.Zdá se to možná příliš idealistické, ale Leonard Cohen zpívá, že demokracie přichází trhlinou ve vzduchu… A možná čisté hodnoty v podání nejmladší generace zase přijdou do módy.Přeji nadcházejícímu sjezdu Strany zelených, aby volilo v masarykovském duchu spolupředsedy a předsednictvo a zároveň při vší vážnosti této chvíle nezapomnělo na humor, neboť humor je sůl země. A kdo je jím prosolen, uchová se dlouho čerstvý, říkával Karel Čapek.