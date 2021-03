Hana Müllerová: O ekocidě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Letos v lednu byla k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu podána stížnost na brazilského prezidenta Jaira Bolsonara. Svou ničivou environmentální politikou, která stojí za obrovským nárůstem kácení amazonského pralesa, podle stěžovatelů spáchal zločin proti lidskosti.

Brazilský prezident je prý znám jako zatvrzelý klimaskeptik. Od jeho nástupu do úřadu v roce 2019 se prudce zintenzivnilo kácení deštného pralesa, a to až o 50 %. Vědci již poukázali na to, že pokračování takové destruktivní politiky může dostat amazonský prales do nevratného bodu zlomu (tzv. tipping point), po němž by následovala jeho proměna na savanu. Amazonský prales má přitom zásadní význam z hlediska klimatické rovnováhy planety, a ničení Amazonie tak přináší nepříznivé důsledky nejen Brazílii, ale i celé planetě. Stížnost podali zástupci původních obyvatel, jejichž území je kácením zmenšováno a ničeno, a jejich argumentace, že poškozování životního prostředí má v tomto případě charakter a intenzitu zločinu proti lidskosti, zapadá do současné vlny snah prosadit zakotvení tzv. ekocidy jako zločinu souzeného Mezinárodním trestním soudem.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Edilson Rodrigues / Agência Senado / Edilson Rodrigues / Agência Senado / Flickr Jair Messias Bolsonaro, současný prezident Brazílie.

Pojem ekocida se objevil poprvé v 70. letech 20. století. Použil ho botanik Arthur Galston, když popisoval děsivé účinky, jež měl na lesy a pole během války ve Vietnamu herbicid Agent Orange. V roce 2010 pak definovala ekocidu Polly Higgins, britská právnička a iniciátorka hnutí za její zakotvení jako trestného činu, a to jako „rozsáhlou škodu nebo ztrátu na ekosystémech na určitém území, ať už vlivem lidské činnosti, nebo z jiných příčin, v takové míře, která závažně omezuje pokojné užívání území obyvateli“. Z hlediska etymologie ekocida, při rozložení slova na řecké oikos (domov) a latinské cadere (zabíjet), vlastně znamená zabíjení domova či přeneseně životního prostředí.

Tlak na zakotvení ekocidy jako zločinu podle mezinárodního práva není úplně nový. V roce 2012 proběhla v EU občanská iniciativa s cílem zahájit přípravu evropské směrnice o ekocidě. Iniciativa nezískala potřebný milion podpisů nutný k tomu, aby Evropská komise byla povinna se návrhem zabývat. Evropský parlament ho sice obsahově projednal ve výborech, ale to Komisi nepřimělo skutečně směrnici začít připravovat. I tak tento vývoj ukazuje na zvyšující se zájem občanské společnosti o životní prostředí.

V současné době rozvíjí kampaň za zakotvení ekocidy organizace Stop Ecocide. Argumentuje mimo jiné tím, že v boji proti změně klimatu dobrovolné závazky států ke snižování emisí nefungují a je třeba postupovat radikálněji – změnou mezinárodního práva v trestní oblasti. Některé státy již tuto myšlenku podpořily. Například malé ostrovní státy v čele s Vanuatu vyzvaly mezinárodní společenství k vážné debatě o zločinu ekocidy v prosinci 2019. V Evropě tento návrh podporují Belgie a Francie, jejíž zasedání občanů při projednávání budoucí klimatické politiky mimo jiné odhlasovalo, že ekocida by měla být prohlášena za zločin. Proto francouzský prezident Emmanuel Macron uložil svému právnímu týmu připravit návrh nové francouzské úpravy a také se vyslovil ve prospěch mezinárodního zakotvení ekocidy. Na prohlášení ekocidy za mezinárodní zločin ostatně na konferenci o trestním právu v Římě (2019) apeloval i papež František.

Tématu ekocidy se stihl alespoň okrajově dotknout též Evropský parlament. V rezoluci o lidských právech a demokracii ve světě a v politice EU za rok 2019 v bodu 12 vyzval Unii a členské státy, aby podpořily uznání ekocidy jako mezinárodního zločinu. Rovněž zde v jednom z následujících bodů vyjádřil obavy o budoucnost amazonského pralesa z důvodu extenzivního kácení s ohledem na to, že lesy zásadním způsobem přispívají k mitigaci klimatické změny.

Jak by tedy měla být ekocida zakotvena a souzena? Celá kampaň míří právě k úpravě mezinárodního trestání zločinů, podle které postupuje zmíněný Mezinárodní trestní soud v Haagu. Mezinárodní systém trestání nejzávažnějších zločinů byl dlouhou dobu založen pouze na ad hoc tribunálech (např. norimberský tribunál po 2. světové válce, tribunály pro bývalou Jugoslávii nebo pro Rwandu). Až v roce 1998 se podařilo vyjednat širší shodu států nad návrhem mezinárodní smlouvy s názvem Římský statut, která založila stálý Mezinárodní trestní soud (International Criminal Court, zkr. ICC). Jeho činnost oficiálně započala v březnu 2003, v databázi má nyní 30 případů.

Jurisdikce Mezinárodního trestního soudu se vztahuje pouze na fyzické osoby. To znamená, že soudit lze pouze jednotlivce, nikoli státy. Navíc podmínkou trestní odpovědnosti před tímto soudem je, že osoba jednala s úmyslem a znalostí věci. Podněty pro Soud se podávají k prokurátorovi. Podání podnětu ale automaticky neznamená, že trestní řízení bude skutečně zahájeno. Nejprve probíhá fáze vyšetřování, kdy prokurátor shromažďuje podklady potřebné k určení, zda má trestní řízení probíhat, tj. zda vše nasvědčuje tomu, že byl spáchán zločin spadající pod jurisdikci Soudu. Teprve pokud tomu tak je, věc přebírá předsoudní senát a poté Soud.

Haagský soud může podle platného znění Římského statutu postihovat pouze čtyři trestné činy: genocidu, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločiny agrese. Environmentální zločiny v zásadě může rovněž postihovat, ale pouze pokud je poškození životního prostředí součástí některého z uvedených trestných činů. Nelze tedy stíhat poškozování životního prostředí, jež se děje v pokojném (mírovém) stavu. Snahy zastánců zakotvení ekocidy směřují k tomu, aby Římský statut byl doplněn o pátý zločin, ekocidu. Římský statut je mezinárodní smlouva, k jejíž změně je zapotřebí nejprve návrhu některého ze smluvních států a následně souhlasu dvoutřetinové většiny, tj. 82 států. Uvádí se, že taková změna je v současnosti nepravděpodobná. Kampaň organizace Stop Ecocide proto směřuje k tomu, aby počet států podporujících myšlenku nového zločinu narůstal.

Vymezení ekocidy jako soudně stíhatelného zločinu je také právně velmi obtížné, zejména z hlediska určení osoby jednotlivce, který by byl za ekocidu činěn odpovědným, a prokázání jeho úmyslu. Specifickým problémem by mohlo být, od jaké intenzity či závažnosti by šlo o mezinárodní zločin. Patrně by muselo jít o masové, systematické poškozování, jako je např. právě kácení amazonského pralesa. Z důvodů těchto obtíží iniciovala organizace Stop Ecocide vznik panelu expertů v oboru mezinárodního práva. Jejich posláním je zformulovat definici ekocidy, která by byla jasná a právně silná. Podle nejnovějších informací mají být závěry panelu zveřejněny v červnu 2021.

Kromě definice ekocidy se panel patrně bude muset vypořádat také s dalšími úskalími zamýšleného právního režimu. Je možno poukázat na obtíže, které můžeme očekávat ohledně určování osoby viníka, jehož identifikace bude často obtížná až nemožná. Škody na životním prostředí totiž bývají působeny kumulací činnosti většího množství subjektů nebo nezákonnou činností, což oboje představuje překážku pro určení konkrétního jednotlivého zdroje poškození. To, že mezinárodní trestní právo umožňuje činit trestně odpovědnými pouze jednotlivce, nikoli státy, je vlastně v přímém protikladu k situaci v mezinárodním právu životního prostředí, které je založeno na dominantní roli států a jejich odpovědnosti. Z toho pak vyplývá, že za škodu na životním prostředí odpovídají v rámci mezinárodní odpovědnosti státy, i když je způsobena individuálními aktéry, zatímco v oblasti trestní odpovědnosti musíme identifikovat konkrétní osobu viníka.

Sám Haagský soud již na snahy kolem ekocidy reagoval ve své zprávě z roku 2016, kde popisuje, jakým způsobem hodlá nadále provádět výběr případů pro řízení a jejich prioritizaci. Zde výslovně uvedl typové příklady nezákonného využívání přírodních zdrojů a poškozování životního prostředí jako ty, jimž chce interpretačně dávat větší váhu. Soud sám nemůže začít trestat ekocidu jako zločin a tím rozšířit svou jurisdikci – k tomu je zapotřebí změna mezinárodní smlouvy, jak bylo uvedeno výše. Soud má ale možnost výklad stávajících zločinů „ozelenit“, tj. více zdůrazňovat jejich environmentální aspekty. Tato zpráva Mezinárodního trestního soudu byla mnoha aktéry vřele přivítána a kladně hodnocena. Byla komentována jako významný krok směrem k zakotvení zločinu ekocidy v mezinárodním právu. Nicméně nejnovější odborná literatura upozorňuje, že vyjádření Soudu z roku 2016 o větším důrazu na environmentální aspekty případů ve skutečnosti žádný znatelný pokrok nepřineslo: do března 2020 nebylo zahájeno žádné vyšetřování ani stíhání za zločin s prvkem environmentální škody, přestože některé stížnosti takový prvek obsahovaly.

Žaloba na prezidenta Bolsonara, u níž dosud nemáme informace, zda ji Soud bude projednávat, tedy zatím jako ekocida souzena být nemůže. Silný environmentální kontext je tu však přítomen i v rámci namítaného zločinu proti lidskosti. Uvidíme, zda Soud dostojí svému závazku z roku 2016 dávat takovým případům přednost. Zároveň je zřejmé, jak je současné mezinárodní právo životního prostředí slabé vůči masivnímu poškozování životního prostředí, které má dopady mnohem závažnější než pouze pro konkrétní stát, v němž se odehrává. Můžeme tak souhlasit s tím, že výrazně silnější pozice environmentálních hodnot v mezinárodním trestním právu může být do budoucna nadějí pro jejich účinnější ochranu.

