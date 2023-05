Jakub Hruška: Lesy nás nezachrání

Foto | Jakub Hruška Rozoraná paseka. Z pohledu lesníků to dává smysl, z pohledu ochrany klimatu ne.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V poslední době se rozšířila i v odborném tisku taková "nadějná hypotéza", že planetu před zvyšováním koncentrací CO2 v atmosféře zachrání mohutné vysazování lesů.Lesy budou údajně zadržovat ve svých kmenech a také v opadu v půdě tolik CO2, že si tím lidstvo "koupí čas", aby mezitím vyřešilo problém jinak. Stromy ve dřevu a třeba i v jehličí a listí ukládají uhlík, který využili při fotosyntéze, udělali si z něj tělo, a získali ho právě z CO2 z ovzduší. Tak vám říkám, že v případě lesů v ČR to tak určitě nebude.

Ne, že by stromy v ČR neprovozovaly fotosyntézu. Ale protože máme z 99 % hospodářské lesy. Ty se vyznačují pěstováním dříví kvůli spotřebě, a když lesy vykácíme, většina skončí v krátkodobé spotřebě (palivo, papír, stavební, nikoliv konstrukční dříví…) Dvacet let je dnes průměrná doba setrvání vytěženého dřeva (Profft et al. Eur J Forest Res (2009) 128:399–413). Takže uhlík, co je ve dřevě fixován, je opět poměrně rychle "vypuštěn", obvykle spálením, zpět do atmosféry.

A celý proces začne vysázením sazenic opět nanovo. Dlouhodobě se něco fixuje třeba v nábytku nebo parketách, ovšem je to hrozně málo.

Hodně CO2 se dá zafixovat i do lesní půdy. V našich přírodních podmínkách je v mýtním lese (který je ve skutečnosti velmi mladý, nějakých 100 let, stromy mohou žít v poklidu třeba 400-500 let) zhruba stejně uhlíku v půdě i v biomase stromů. Jenže aby tam dobře držel, nesmí se dělat holoseče, protože na pasece se vlivem světla, vody a lepšího přístupu vzduchu hodně uhlíkem bohatého organického humusu zoxiduje rychle na CO2.

A vůbec nejhorší je, když se půda na pasece ještě rozorá, to se obnaží mnohem víc organiky, a mnohem víc se jí rozloží na CO2.

Takhle se hospodaří zejména na písčitých půdách při výsadbách borových monokultur (fotky jsou z Polabí). Ono to má jistou lesnickou logiku, v písku totiž sazenicím nekonkuruje "buřeň", tedy přízemní vegetace jako jsou trávy a třeba ostružiny - ty mají rády právě tu organickou vrstvu humusu. Z každé paseky tak ještě několik let "létá" spousta CO2 do ovzduší.

Foto | Jakub Hruška Už fixuje.

A když se nová monokultura zase rozroste (jako na druhé fotce), začne CO2 opět fixovat - tedy do další těžby, kdy zase ten fixovaný CO2 do 20 let vypustíme do vzduchu.

V tomto hospodářském cyklu tedy žádné CO2 dlouhodobě neuložíme. Jen střídáme fáze fixace a vypouštění.

A správná otázka na závěr: No a jak to udělat, abychom aspoň něco fixovali dlouhodobě? Tak popořadě:

1. Nedělat paseky. To znamená provozovat přírodě blízké nepasečné hospodaření, kdy si do lesa pro dříví chodíme postupně a kácíme výběrově jen některé stromy. Tím hlavně zabráníme úniku CO2 z obnažených půd.

2. Chránit staré lesy. Protože jednak jsou obrovskou konzervou uhlíku, a i staré lesy (tedy u nás ty starší 120 let, biologicky pořád sotva střední věk) pořád dobře rostou a pořád uhlík fixují. A hlavně mají obrovský význam pro mizející biodiverzitu.

3. Mohli bychom víc zalesňovat dnešní louky a pole. Jenže i tak je efekt velmi malý, protože, jak jsme s kolegy vypočetli v nedávné studii, i třeba půl milionu hektarů zcela nových lesů (to je cca. 7 % rozlohy ČR) by v roce 2050 fixovalo jen 5 % dnešních emisí skleníkových plynů ČR.

Takže nás lesy fakt nezachrání.

Což neznamená, že bychom se k nim stejně neměli chovat mnohem lépe.

Pokud by vás téma zajímalo více, stáhněte si ppt prezentaci Odhad potenciálu sekvestrace uhlíku v České republice.

reklama