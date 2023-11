Jakub Hruška: Pěkné dubové listí jako pěkný malér

Foto | Jakub Hruška Krásné listy invazního dubu červeného.

Vichr venku orvává ze stromů poslední listí (už bylo na čase), podzimní barevná pohádka je pryč. Jenže ono není všechno tak harmonické, jak by se mohlo zdát.Tohle pěkné červené listí, vyfocené v kerském lese asi před měsícem, je vlastně docela malér. Je to severoamerický dub červený, který se u nás chová pěkně invazivně.

To znamená, že tam, kde jsou „doma“ naše duby letní a zimní, tak neuvěřitelně expanduje a jednoznačně vytlačuje ty naše původní druhy.

Protože ten velký kmen, to je náš starý domácí dub zimní. Ale všechno to mladé pod ním, to je prakticky jenom dub červený. 95 % odhaduji, přece jen se občas nějaký zmlazený „našinec“ najde.

Pokud se s tím něco neudělá, tak zřejmě příští generace lesa už bude dominantně dubočervená.

Foto | Jakub Hruška Dub zimní

Právě kvůli dekorativnímu listí se začal pěstovat v parcích, posléze i v lesích. Lesníci rádi zkoušejí „něco nového“. Tak tady se to teda povedlo. Výborně se mu daří, skvěle plodí (letos skoro nejsou žaludy domácích dubů, za to těch červených jsou mraky).

Invazní druhy jsou obvykle úspěšné, protože nemají v nové domovině žádné nepřátele - tedy třeba specializované plísně, houby či druhy hmyzu, které trochu brzdí jejich rozmnožování. Zvláště ze začátku proto jsou „přivandrovalci“ velmi úspěšní.

Nemusí to trvat věčně, on si je často posléze nějaký místní patogen „oblíbí“ a dá jim zabrat. Jako třeba houba kloubnatka smrku pichlavému (stříbrnému) v severních Čechách.

Ale na jiné „američany“, například vejmutovku zatím patogen není, a ona vesele vytlačuje naši domácí borovici lesní.

Takže, až se budete v Polabí rozplývat nad nádhernými zlatočervenými listy, tak pozor. Je to tak trochu vetřelec...

