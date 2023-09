Jakub Hruška: Šumavská jezera se úspešně zotavují. Pomalu se do nich vrací život

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Kuneš / archiv autora Jezero Laka, kam se po ústupu acidifikce (a kůrovcové gradaci po orkánu Kyrill v roce 2007) spontánně vrátili pstruzi.

Před 39 lety v červenci 1984 zahájil Pepík Veselý novodobé systematické sledování šumavských jezer. Bylo to tehdy neuvěřitelně náročné, protože většina jezer ležela v pohraničním pásmu "za dráty". Odběry se prováděly s doprovodem pohraničníků s nabitými samopaly a tehdy přítomý americký kolega Steve Norton byl bezpochyby první Američan od II. světové války, který se mezi dráty a státní hranicí ocitnul. Letošní rok je tedy 40. odběrovou sezónou.

Jezera byla v roce 1984 na vrcholu acidifikace kyselými dešti, a byla prakticky mrtvá - a proto s úžasně průhlednou vodou. Ta ovšem značila jen smrt kyselinou sírovou z elektráren spalujících sirnaté hnědé uhlí.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jakub Hruška / archiv autora Voda Černého jezera je pořád krásně průhledná, ale o moho metrů méně než v 80. letech. Je tu přece jen více živo...

Kyselý déšť po rokce 1989, ale hlavně po roce 2000, kdy se dokončilo odsíření elektráren, ustoupil, a jezera se začala zotavovat.

Dnes, po 40 letech od vrcholu, už jsou v jezeře Laka opět pstruzi, ale ostatní jezera ještě jsou pořád pro ryby moc kyselá. Je v nich už ale mnohem víc zooplanktonu ("breberky", co se s nimi krmí akvarijní rybičky) a řas, což je dobrý signál, že regenerace zvolna pokračuje.

Už od 80. let ale v povodích jezer "řádí" kůrovec a postupně si vzal dospělé smrky v povodí všech jezer. Naposledy stěnu Čertova jezera. A nemá smysl s ním bojovat kácením, protože se to jednak nedá "ukácet", ale hlavně jezera jsou v národním parku či přísné rezervaci, a tam má mít příroda hlavní slovo. A kůrovec se smrky žije desítky milionů let, a nevyhynuly ani smrky ani kůrovec. Ovšem ta přírodní dynamika se lidem nelíbí, protože se nechtějí koukat na "mrtvé lesy". Jenže ty jsou přirozenou součástí cyklu života lesa, a to, že se nám to nelíbí, přírodu fakt nezajímá!

Regenerace je obrovsky rychlá, jak můžeme vidět napřiklad na Plešném jezeře, a to pouhých 15 let po té "strašné katastrofě", kdy smrky podlehly kůrovcové gradaci. Mimochodem, stejně jí podlehly po roce 1870, a to už je celkem dobře zdokumentováno. A úhyn dospělé generace vrátil do půd velké množství živin a prvků, které napomohly regeneraci půd a tím i vody v jezerech.

I pod čerstvě mrtvými smrky u Čertova jezera je závoj jedlí (a na těch se lýkožrout smrkový opravdu neživí), a nová generace lesa bez problémů nahrazuje starší soudruhy, jejichž tlející těla využívá jako ochranu a zdroj živin.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jakub Hruška / archiv autora První zápis z naší terénní "zelené knihy" o odběrech z roku 1984.











Čtyřicet let výzkumu je vlastně strašně málo, v životě přírody setina vteřiny. I Pepík Veselý už bohužel dávno není mezi námi. I přesto naše data, stejně jako mnoha dalších kolegů (protože šumavská jezera jsou vědecky velmi atraktivní), ukazují, že když přírodě přestaneme ubližovat (emise síry a dusíku) a necháme jí na pokoji (chráněná území), tak jasně ukáže, že nás jako lidstvo fakt vůbec k ničemu nepotřebuje....

Zkoumat ji ale budeme dál, jednak je to poučné, a navíc nás to baví!

