Jakub Hruška: Trávení hrabošů STUTOXem opět na scéně

Pár informací z Německa , jinak plošné použití Stutoxu by tam absolutně nebylo přijatelné.

Přemnožení hrabošů zřejmě úzce souvisí se změnou klimatu. „Je to dáno i počasím, protože chybí opravdu tuhé zimy. Bez mrazu nejsou populace zdecimovány.“ Navíc nenastaly prudké deště, které by jinak způsobily utopení velké části populace. Podle tiskové zprávy Agrární komory by každý hraboš snědl 120 gramů kořenové hmoty denně.

V reakci na napadení škůdci doporučují odborníci farmářům postavit hřady pro dravce a co nejintenzivněji využívat travní porosty, například zde nechat pást krávy. Ty by zahnaly škůdce. Odborníci by také mohli pomocí pastí nebo otrávených návnad zajistit decimování množství nežádoucích hlodavců, píše Agrokomora.

Svaz ochrany přírody (Nabu) nevidí žádné trvalé řešení v používání jedu na polích. „Problém je částečně domácí. Monokultury a nedostatek oblastí pro rozmnožování a útočiště pro dravé ptáky podpořily šíření hrabošů“ vysvětluje mluvčí Nabu .

Musíme se odejít od obrovských monokultur a industrializovaná zemědělská výroba by měla být zastavena, abychom podpořili přirozené regulační mechanismy. Právě monokultury a nedostatek oblastí pro rozmnožování a útočiště pro dravé ptáky podpořily šíření hrabošů.



