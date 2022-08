Jakub Zelený: České lesy dlouhodobě chřadnou. Na vině je průmyslové hospodaření

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Les na okraji Národního parku České Švýcarsko mezi Janovem a Dolním Žlebem.

Píši tento článek týden po požáru v Českosaském Švýcarsku, v jehož souvislosti vyvstala otázka správného hospodaření s lesy. Lesy Českého Švýcarska – ale platí to pro české lesy obecně – se netěší dobrému zdraví. Jak to víme a jak to souvisí s požáry?

Víme to na základě měření kondice vegetace s pomocí satelitních snímků. A jak kondice ekosystémů souvisí s požáry? Nepřímo. Ekosystémové zdraví představuje celkové „fitness” lesa, chcete-li. Pokud les jeví známky chřadnutí, je náchylnější k rizikům, jako je napadení lýkožroutem. A ano, pokud les vysychá, protože umírá, zvyšuje se v něm pravděpodobnost vzniku požáru. Ekosystémové zdraví tedy představuje odolnost lesa vůči všem typům stresu (podobně jako zdraví u člověka určuje jeho odolnost vůči nemocem). Určuje ale i jeho produktivitu, tudíž ekonomickou hodnotu pro člověka.

S ohledem na mapování ekosystémů České republiky na základě dat z roku 2021, které si nechal zpracovat Člověk v tísni, můžeme tvrdit, že v kritickém stavu jsou nejen lesy v Národním parku (NP) České Švýcarsko, ale i lesy na Vysočině a v Moravskoslezském kraji. Právě lesy v NP České Švýcarsko na mapě nápadně rudě září, což signalizuje, že tamní lesy nejsou v dobré kondici (viz obr. 1). Naopak v relativně dobrém stavu jsou Brdy, Křivoklátsko, Šumava a Beskydy.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Sentinel-2 (ESA) Obr 1. Fotosyntetická produktivita měřená jako roční NDVI (Normalized Difference Vegetation Index – normalizovaný vegetační index). Nejnižší hodnoty mají lesy v Českém Švýcarsku, v kraji Vysočina a Moravskoslezském. Naopak v dobré kondici jsou Beskydy, Brdy, Křivoklátsko a Šumava. Zajímavé je, že velmi nízké hodnoty zdraví vykazují převážně smíšené lesy v NP České Švýcarsko. Data připravil Vojtěch Hron, CGI

České lesy chřadnou už desetiletí

V Člověku v tísni máme k dispozici i další data, konkrétně z dlouhodobého satelitního měření od roku 1981. Z nich je patrné, že zdravotní stav našich lesů se postupně zhoršuje již po dlouhá desetiletí. Tento trend, který v současnosti spíše nabývá na intenzitě, je důsledkem změny klimatu a nevhodného, tedy průmyslového hospodaření v krajině.

Špatný zdravotní stav lesů je tedy součástí dlouhodobého trendu, který s jistotou bude akcelerovat. V blízké budoucnosti můžeme očekávat velkoplošné zmizení jehličnatých a smíšených lesů v oblastech, které naše data vyhodnotily jako rizikové (viz obr. 2). Analýzy na základě dat z dálkového průzkumu Země mohou pomoci tyto místa identifikovat umožnit adekvátně reagovat.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | AVHRR (NASA) Obr. 2 Změna ekosystémového zdraví smíšených a jehličnatých lesů z hlediska tří indikátorů za posledních 36 let. Hodnoceno jako lineární regreseročních měření v období mezi roky 1981–2018; data ukazují sklon přímky lineární regrese a vyjadřují změnu v indikátoru v daném období. Červená barva značí pokles, modrá nárůst hodnoty indikátoru ekosystémového zdraví.

Je třeba přírodě blízké hospodaření

S ohledem na dlouhodobý pokles zdraví českých lesů je otázka správné péče o lesy zcela klíčová. Abychom katastrofám předešli, je potřeba naše lesy ozdravit, tedy aplikovat takové hospodaření, které zdraví našich lesů nebude dále degradovat ale naopak zvyšovat. S ohledem na dlouhodobý trend chřadnutí lesů je zřejmé, že na vině je krom změny klimatu zejména průmyslové hospodaření – holoseče, vysazování věkově i druhově homogenních lesů a těžká technika. Doporučení mnohých, abychom v rizikových lesích odtěžovali souše, vytvářeli rozsáhlé holiny za použití těžké techniky, by logicky vedlo k dalšímu poklesu zdraví lesů, dalším uschlým stromům a dalším nouzovým těžbám souší. Pokud bychom v rizikových oblastech opakovaně aplikovali řešení, které se soustředí výhradně na důsledky a opomíjí příčiny, logicky bychom nakonec zůstali bez lesů.

Co potřebujeme, je hospodaření, které respektuje přirozené procesy a potřeby lesa. Co máme, je hospodaření, které jde zcela proti těmto přirozeným potřebám, což prokazatelně vede k poklesu ekosystémového zdraví a následnému rozpadu lesa. Samovolná obnova lesů v přirozené skladbě, různověký les a výběrová těžba, to jsou některé principy přírodě blízkého hospodaření, které se u nás osvícení lesníci snaží marně prosazovat už roky. Přitom je tato praxe normou v zemích, jako je Finsko nebo Německo. Nejen že zde neuvidíte skoro žádné uschlé stromy, rovněž je prokázané, že přírodě blízké hospodaření je ekonomičtější, protože zvyšuje zdraví, a tedy i produktivitu lesa – a snižuje šanci, že celý lehne popelem. Je pochopitelné, že většina laiků by raději viděla souše odstraněné z lesa, neboť je považují za viníky požáru. Požár je třeba ale vnímat v pravém světle – jako proces, kterým se les snaží obnovit po letech chřadnutí a postupného umírání v důsledku dekád zdraví škodlivého hospodaření.

