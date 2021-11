Jakub Zelený: Paralelní světy na COP26. V salóncích se debatuje, venku se protestuje

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Scottish Government / Flickr Nicola Sturgeon, skotská premiérka a právnička, od roku 2014 předsedkyně Skotské národní strany.

Světový summit se blíží ke konci a zde je několik mých postřehů z jeho průběhu a atmosféry.Předně, summit probíhal paralelně v oficiální a neformální části, přičemž první byla dostupná akreditovaným účastníkům a druhá všem ostatním. Značná část programu se odehrávala i v ulicích města Glasgow, tedy zejména protestního charakteru.

Rozdíl mezi "tam uvnitř" a "venku“ byl obrovský. Zatímco akreditovaní účastníci věcně debatovali v salóncích a vyzdvihovali vlastní skvělé úspěchy v posunu k udržitelné společnosti, za stěnou z ostnatých drátů a hradby policistů aktivisté horlivě varovali před globální destrukcí a krutostí vlád vůči přírodě i zranitelným lidem. Zatímco uvnitř se vše zdálo být vcelku v pořádku a na dobré cestě, z venku se celý summit jevil jako slet tlachalů a znečišťovatelů, kteří se přijeli do Glasgow bavit o tom, jak dělat to, co dělali doteď, a přitom se tvářit, že ne.

Celý proces komentovala Greta Thunberg, která sice na samotném summitu nehovořila, v Glasgow však šikovala zástupy protestujících z řad mladých i dospělých. Její poznámky na účet politiků „za stěnou“ byly velmi tvrdé. V podstatě označila celý summit za prohru, vyjednávání shrnula slovy "bla bla bla" a jeho smysl viděla zejména jako zástěrku faktu, že politici se změnou klimatu dělat nic nechtějí. V jistém smyslu má pravdu a je důležité, že tato tvrdá slova někdo říká.

Je ale škoda, že paralelní světy existují a označit vyjednávání za tlachání je přinejmenším známkou nekomunikace mezi těmi venku a těmi uvnitř.

Jak jsem se dozvěděl, vyjednávání politických delegátů je velmi komplikovaný a sofistikovaný proces a skutečnost, že státy jsou schopné zasednout za jeden stůl a o problému jednat, je sama o sobě úspěch. Lidstvo není tak prohnilé, jak by se mohlo zdát; napadlo mě, že v minulosti by se představitelé vlád nikdy nemohli společně takto bavit.

Škoda, že tato vyjednávání jsou vedena za zavřenými dveřmi a oku neznalého se tak mohou zdát jako nepodstatná. Nelze očekávat, že státníci zahodí dosavadní řád světa za hlavu a se slzami v očích padnou na kolena, aby se zřekli veškeré fosilní infrastruktury během 14 dní. Na druhou stranu mě nepřestává zarážet, jak lhostejní jsou lidé u moci vůči hrozbě související se současným oteplováním a rovněž tajně doufám, že tyto lidi budou osvíceni a procitnou ze svého bludu; myslím doopravdy, ne jako Jeff Bezos, který začal brát změnu klimatu váženě teprve letos, kdy spatřil matičku Zemi z okénka své soukromé vesmírné lodi, jak líčil na summitu.

Tyto myšlenky mě napadaly, když jsem jako akreditovaný pozorovatel seděl uvnitř jedné z „Akčních“ místností a doléhalo ke mně hřmění bubnů protestujících z řad Extinction Rebellion. V sobotu 6. 11. prošlo ulicemi Glasgow několik set tisíc protestujících, kteří přišli volat za záchranu vlastní budoucnosti nebo svých dětí a vnoučat. Nic z toho neprosáklo do jednacích místností, o demonstracích uvnitř nikdo nevěděl.

Od soboty 6. 11. do středy 10. 11. probíhal tzv. lidový summit v ulicích Glasgow, kterého se účastnili aktivisté, umělci i domorodí obyvatelé, kteří přijeli z dalekých zemí jako je tropická Amazonie, aby zde přednesli svá svědectví o umírající planetě a krutosti mužů v oblecích, kteří prahnou jen po ropě. Tito stejní muži měli podle organizace Global Watch akreditovaných více než 500 lobbistů, účastnících se vyjednávání s delegáty zemí. Jednalo se o největší delegaci, která na summitu byla a mnohokrát převyšovala zástupce domorodých obyvatel, kteří jsou těžebními plány nejvíce ohroženi.

Zatímco delegáty ropných společností bylo třeba pracně identifikovat, zástupce domorodých obyvatel, kteří byli zdobení čelenkami, tetováním a tradičními oděvy, bylo vidět velmi dobře. Tito lidé měli obecně na summitu poměrně omezený přístup k vyjednávání; už to, že mnoho z nich přijelo do Glasgow, aniž by hovořili anglicky nebo by kdy v životě někam cestovali, vypovídá o zoufalé situaci a odhodlání těchto lidí bojovat o svoje holé přežití.

Paralelní světy se na COP 26 zvláštně proplétaly, jen zřídka se však setkaly. Několik členů domorodých a obzvlášť ohrožených obyvatel mělo možnost hovořit na plénu před státníky. Oproti chvástání delegátů, jako například vyslankyně Království arabských emirátů, jednoho z největších producentů silného skleníkového plynu metanu, který nechávají bezohledně unikat do atmosféry z ropných polí na břehu Perského zálivu, byly proslovy ohrožených obyvatel plné zoufalství a proseb.

Téma klimatické spravedlnosti na summitu COP26 doslova křičelo o pozornost; o budoucnosti planety přijeli jednat zejména znečišťovatelé, zatímco ti, kterých se klimatická změna dotýká nejvíce, z velké části lamentovali za plotem.

Bylo to více než symbolické memento naší doby.

