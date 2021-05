Jakub Hruška: Klady a zápory řepky olejky

Foto | Jakub Hruška Řepka olejka v Polabí.

Řepka byla v minulých jarech horkým mediálním tématem (a vykvetla obvykle o 2-3 týdny dní dříve než letos, fotka je z 9. května z Polabí). Dnes po ní kvůli koronaviru mediální pes ani neštěkne. Přitom problém nám tady zůstal.

A dokonce to vypadá, že zůstane ještě nadlouho, protože formulace nové Společné zemědělské politiky EU se vyvíjí k velkofarmaření a další podpoře přírodu devastujících biopaliv I. generace. Přestože kecy, tedy pardon „strategie“, jsou zelené (redukce pesticidů, méně hnojiv, víc ekologického zemědělství, biodiverzita, prodej z malých farem přímo spotřebitelům), realita (rozdělující peníze právě skrze Společnou zemědělskou politiku) vypadá, že bude pesticidově-žlutá. A bioplynkově-kukuřičná. V celé EU. Což mě dost štve. Asi mají všude své Agroferty. A ty jsou mocné, a svoje prachy si ohlídají. Třetina rozpočtu EU za to stojí.

Tak bych alespoň zopakoval, co řepka znamená a symbolizuje pro krajinu a zemědělství.

Začnu klady:

1. Má hluboké kořeny, dlouho kryje půdu (říjen-červenec), je protierozní plodinou.

2. Lisuje se z ní kvalitní potravinářský olej.

3. Za současné situace v českém zemědělství je (dosud) jistotou slušného výdělku. Na pěstování řepky nejsou žádné speciální dotace, je na ni ale dobrý odbyt na (dotovaná) biopaliva.

4. V pěstebních postupech nahrazuje pícniny, které se nepěstují, protože nejsou "potřeba". Máme velmi málo dobytka.

5. Za takový klad/neklad lze možná považovat, že oseté plochy "poklesly" letos na 350 tisíc ha (data ČSÚ), což je pokles o 16 % z maxima 418 tisíc ha osetých v roce 2013. Mimochodem, v roce 1990 se řepka pěstovala jen na 100 tis. ha.

A teď ty zápory:

1. Více než polovina řepky se používá na biopaliva (metylester řepkového oleje – MEŘO se přidává do nafty). Biopaliva první generace (což je MEŘO) považuji za velikou ekologickou chybu, a je třeba od nich co nejrychleji odejít. A to proto, že:

2. Pěstování řepky vyžaduje masivní chemizaci. Na olejniny, tedy hlavně řepku, se používá nejvíce totálního herbicidu glyfosátu (Roundupu) ze všech plodin. V podzemních vodách v oblastech, kde se pěstuje hodně řepky, jsou pravidelně detekovány další herbicidy, zejména metazachlor. Řepka se „stříká“ často až 10 krát ročně.

3. Řepka se hodně hnojí, má vysoké nároky na živiny. Přitom je z vědecké literatury známo, že dusíku jsou plodiny schopné využít jen v průměru za 17 % dodané dávky. Zbytek skončí jako dusičnany ve vodě, nebo amoniak v ovzduší.

4. Včely nemilují řepku tak moc, jak si myslí Andrej Babiš. Dnešní odrůdy jsou fakultativně samosprašné, nepotřebují opylení. Včely do ní ale létají, protože v naší extrémně chudé krajině nenacházejí na jaře mnoho další pastvy. A tráví se insekticidy v řepce a nosí je do medu.

5. Jsme pořád přeborníky v pěstování řepky v Evropě – 15 % orné půdy. Sousední Rakousko 5 %. Ale pozor – kdyby se rozdělilo Německo na západ a NDR, tak soudruzi z NDR by byli lepší než my. Řepka se vůbec hojně pěstuje v postkomunistických státech.

6. Řepka se pěstuje na velkých lánech polí – to se ale u nás pěstují všechny plodiny. Loňská povinná „redukce“ na max. 30 ha bloku jedné plodiny zdaleka nestačí. Jenže řepka kvůli svému masívnímu „ošetřování“ tak najednou ničí půdu a vodu na velkých rozlohách najednou, a stává se velmi slušnou ekologickou bariérou a pastí. Kdyby byla pole menší, měla mezi sebou travnaté pásy, biopásy nehnojených a nestříkaných směsí, byly v ní potoky, meze, cesty a stromořadí, tak ani negativní ekologický efekt pěstování řepky by nebyl tak velký.

Prostě na velikosti záleží. Polí i dotací...

