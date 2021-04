Jakub Hruška: Z Bečvy mi není dobře. A není to chlorem

Zdroj | Český rybářský svaz

Bečvu otrávily kyanidy. A tu havárii se původce pokoušel sanovat chlornanem, který kyanidy rozkládá.

To je závěr, který jsem si udělal na základě včerejší návštěvy u rybářů v Hustopečích nad Bečvou. Já jsem, maje jen informace z otevřených zdrojů (a kterých je tragicky málo), pořád laškoval i s možností otravy fenoly. Protože rybáři při mnohadenním odstraňování uhynulých ryb shodně cítili z vody "dezinfekci". A pálili je ruce, oči a sliznice. To ale můžou udělat i fenoly. Ti starší si vzpomenou na strašný smrad kresolových dezinfekcí, kterými se myly chodby v nemocnicích. A kresol je jeden z fenolů.

Foto | Jakub Hruška "Čuchací zkouška".

Jenže rybáři včera při "čuchací zkoušce" jasně identifikovali chlor unikající z chlornanu jako to, co cítili. O fenolu, který jsem jim taky předložil, jasně řekli, že to nebylo ono.

Takže pro mě jasně otrava kyanidy. A to ze zdroje, který je připraven na havarijní asanaci pomocí chlornanu. A takových není mnoho. A rožnovský kanál já osobně vylučuji. Protože není možné, aby dávka, která otrávila řeku 40 km po proudu neotrávila žádnou rybu ani v kanálu, kterým tekla, (protože ty by vypláchla do Bečvy), ani nic neotrávila v Bečvě 3 km po proudu k choryňskému mostu, kde se objevily první mrtvé ryby.

Rybáři mají podezření na kanál od Lhotky, který odpovídá pozičně začátku otravy. Ale protože z něj ČIŽP (která, jak jsem se ale dozvěděli nic nevyšetřuje, ale kontroluje) neodebrala v neděli žádný vzorek, je to zřejmě pozemskou spravedlností formalistického českého práva nedokazatelný zločin. Není mi z toho dobře...

A není to chlorem.

