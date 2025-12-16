https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-dolezal-komentar-agrarni-komory-cr-ke-jmenovani-vlady
Jan Doležal: Komentář Agrární komory ČR ke jmenování vlády

16.12.2025 | Jan Doležal |
Diskuse: 1
Ilustrační snímek.
Jsme připraveni spolupracovat s novou vládou na tom, aby se české zemědělství znovu stalo stabilním, silným a konkurenceschopným oborem, ve kterém budou lidé chtít pracovat a který zajistí obyvatelům kvalitní a bezpečné potraviny za dostupné ceny. Z programového prohlášení vlády vyplývá, že zemědělství a potravinářství jsou vnímány jako strategické obory, což jednoznačně vítáme a podporujeme. Prvním a zároveň velmi obtížným úkolem nového ministra zemědělství bude příprava rozpočtu na příští rok, v současné podobě v něm totiž chybí přibližně 13 miliard korun. Jedná se zejména o povinné výdaje na kofinancování evropských prostředků v objemu 7 až 8 miliard korun a další zhruba 3 miliardy korun na ostatní nezbytné výdaje. Zároveň sektor zatěžuje přibližně třímiliardový dluh přenesený z roku 2025, kdy chyběly prostředky na kofinancování podpory pro znevýhodněné oblasti, lesní a vodní hospodářství.
 
V době, kdy výkupní ceny zemědělských komodit klesají a výrobní náklady naopak rostou, očekáváme od vlády jasnou prorůstovou strategii pro agrární sektor. Ta by měla podporovat nejen samotnou zemědělskou produkci, ale i zvyšování přidané hodnoty prostřednictvím zpracování surovin do potravin přímo v České republice, nikoliv jejich vývoz ke zpracování do zahraničí. Za klíčové považujeme také naplnění opakovaně slibovaného zkracování dodavatelského řetězce v rámci výběrových řízení na zajištění potravin pro instituce jako školy, školky, nemocnice a sociální zařízení. Je to ostatně i v souladu s cíli Evropské unie.

Zásadní pozornost je nutné věnovat rovněž evropským tématům. Právě nyní se v Bruselu rozhoduje o budoucí podobě rozpočtu EU a Společné zemědělské politiky EU po roce 2027. Odmítáme další zvyšování administrativních a environmentálních požadavků na zemědělce při současných škrtech v rozpočtu. Proti tomuto vývoji budou zemědělci z celé Evropy, včetně Česka, protestovat 18. prosince přímo v Bruselu. Vyzýváme proto novou vládu, aby se jednoznačně postavila za české zemědělce a potravináře, podpořila je v evropských jednáních a zároveň jasně odmítla nevýhodné obchodní dohody se třetími zeměmi, jako je například dohoda s jihoamerickým sdružením Mercosur. Tyto dohody vytvářejí nerovné podmínky a ohrožují konkurenceschopnost evropské produkce, která musí splňovat výrazně přísnější standardy.

Věříme, že nová vláda s námi povede otevřenější a věcnější dialog než ta předchozí a že bude problémy zemědělského sektoru řešit ve spolupráci s Agrární komorou ČR jakožto největší zemědělskou nevládní organizací zastupující malé, střední i větší podniky, včetně rodinných farem. Českému zemědělství dnes pomůže především více odborné práce a méně politiky a populismu, aby se tento klíčový sektor mohl znovu postavit na nohy.

foto - Doležal Jan
Jan Doležal
Autor je prezident Agrární komory České republiky.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Online diskuse

Všechny komentáře (1)
Jaroslav Řezáč

16.12.2025 05:42
ČR především utrpěla nedokončenou transformací a vstupem do EU.
Nedokázali jsme efektivně restrukturalizovat sektory, které zaplavila nadvýroba ze západu. Dohadování základních parametrů dotační politiky zemědělství rozhodně nebylo a je otázkou jestli vláda Špidly vůbec nějakou měla, nebo udělala to, co se hodilo Německu, pod heslem, my auta, vy potraviny...
Nedokončená restrukturalizace nás poškodila a EU nás dodělala, protože náš stav jen zakonzervovala a do značné míry jí to vyhovuje...
Odpovědět
 
