Jan Doležal: Komentář Agrární komory ČR ke jmenování vlády
Zásadní pozornost je nutné věnovat rovněž evropským tématům. Právě nyní se v Bruselu rozhoduje o budoucí podobě rozpočtu EU a Společné zemědělské politiky EU po roce 2027. Odmítáme další zvyšování administrativních a environmentálních požadavků na zemědělce při současných škrtech v rozpočtu. Proti tomuto vývoji budou zemědělci z celé Evropy, včetně Česka, protestovat 18. prosince přímo v Bruselu. Vyzýváme proto novou vládu, aby se jednoznačně postavila za české zemědělce a potravináře, podpořila je v evropských jednáních a zároveň jasně odmítla nevýhodné obchodní dohody se třetími zeměmi, jako je například dohoda s jihoamerickým sdružením Mercosur. Tyto dohody vytvářejí nerovné podmínky a ohrožují konkurenceschopnost evropské produkce, která musí splňovat výrazně přísnější standardy.
Věříme, že nová vláda s námi povede otevřenější a věcnější dialog než ta předchozí a že bude problémy zemědělského sektoru řešit ve spolupráci s Agrární komorou ČR jakožto největší zemědělskou nevládní organizací zastupující malé, střední i větší podniky, včetně rodinných farem. Českému zemědělství dnes pomůže především více odborné práce a méně politiky a populismu, aby se tento klíčový sektor mohl znovu postavit na nohy.
Jaroslav Řezáč16.12.2025 05:42
Nedokázali jsme efektivně restrukturalizovat sektory, které zaplavila nadvýroba ze západu. Dohadování základních parametrů dotační politiky zemědělství rozhodně nebylo a je otázkou jestli vláda Špidly vůbec nějakou měla, nebo udělala to, co se hodilo Německu, pod heslem, my auta, vy potraviny...
Nedokončená restrukturalizace nás poškodila a EU nás dodělala, protože náš stav jen zakonzervovala a do značné míry jí to vyhovuje...