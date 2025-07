Jan Doležal: Komentář Agrární komory České republiky k prvnímu návrhu evropského rozpočtu po roce 2027

pavel peregrin 20.7.2025 08:41 Reaguje na Jaroslav Pokorný

Byla úplně jiná doba. Dotace jsme nedostávali, ale byla stanovena pevně garantovaná výkupní cena. To dnes není, výkupní ceny jsou hluboko pod výrobními náklady, proto dotace. Pokud by ceny byly stálé, nikdo by dotace nepotřeboval, ale současně by také nepotřeboval hromady nepotřebných úředníků. Toho si jsou současné i minulé vlády dobře vědomy, proto také dotace v dohledné době nikdo nezruší, i když se postupně snižují. Je pak otázkou, zda situace dojde do bodu, že si zemědělci řeknou, že raději dotace oželí, ale nikdo je pak nebude v podstatné míře ničím omezovat a buzerovat.

Evropa má skutečně nastaveny vysoké standardy výroby potravin, pak si ale lze oprávněně klást otázku, na jakém základu se povoluje dovoz potravin a surovin ze zemí, kde tyto standardy nejsou dodržovány a kde lidská pracovní síla je násobně levnější, jak v Evropě.

Nelze přijmou námitku, že když to dokážou jinde, tak proč ne u nás či v Evropě- předně , jak již bylo řečeno, podmínky pro výrobu nejsou stejné a za druhé, málo platné, v Evropě jsme si zvykli na vysoký životní standard a to ruku v ruce nese s sebou i vyšší náklady, díky vyšším mzdám.

Odpovědět