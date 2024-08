Jan Doležal: Pěstitele drtí levné dovozy i vrtochy počasí

Karel Zvářal 26.8.2024 20:14 Reaguje na pavel peregrin

Za to psycho "Pšenice" by se ani Hičkok nemusel stydět, co se v prvních dnech dělo. Sousedi to vysypávali na hranicích z vagónů, jinými cestami se to dostávalo dál. Kolik to bylo procent k domácí produkci, je už dnes celkem jedno, důležité je se z toho poučit.

Ono bumažkou "pochází z eu" lze oblafnout ledaskoho, jedině jít na to vědecky a podle DNA určit, odkud tovar pochází. Ideálně, když se to smíchá, že:-))

Množství zanedbatelné, psychologický efekt dosažen (Na koně!!). 1:0 pro Volodymyra.

