Jan Doležal: Agrární komora požaduje další preventivní opatření proti šíření slintavky a kulhavky

Vzhledem k přibývajícím ohniskům slintavky a kulhavky ve střední Evropě mají čeští chovatelé obavy ze zavlečení tohoto vysoce nakažlivého virového onemocnění do Česka. Plní proto pokyny Státní veterinární správy a dělají v rámci prevence maximum možného, protože šíření nákazy by mělo fatální následky. Agrární komora České republiky proto po dnešním jednání svého prezidia vyzvala dopisem premiéra Petra Fialu k přijetí dalších preventivních opatření k co nejvyšší ochraně území Česka.

Nyní je naprosto zásadní zaměřit se hlavně na silná preventivní opatření, abychom zabránili zavlečení nákazy slintavky a kulhavky do České republiky. Opakovaně jsme proto vyzvali chovatele, aby dbali na zásady biologické bezpečnosti a dodržovali pokyny Státní veterinární správy, v níž máme plnou důvěru. Vzhledem k tomu, že šíření nákazy by bylo následně likvidační pro celé chovy skotu, prasat a ovcí, vyzvali jsme předsedu vlády Petra Fialu k zavedení dalších opatření.

Agrární komora ČR požaduje nad rámec již platných opatření zajistit do odvolání:

- maximální ochranu hranic se všemi sousedními zeměmi s využitím Hasičského záchranného sboru ČR a Armády ČR a důslednou kontrolou veškerých dovozů hospodářských zvířat, tepelně neopracovaných produktů a dalšího materiálu definovaného v mimořádných veterinárních opatřeních Státní veterinární správy;

- individuální kontrolu naprosto všech vozidel přijíždějících ze Slovenska s jejich důkladnou a důslednou dezinfekcí;

- plošný zákaz dovozů a transportů živých hospodářských zvířat na a přes území ČR ze všech sousedních zemí;

- zajistit přenesení požadavku na kontroly vzorků mléka v chovech Slovenské republiky v regionech, které sousedí s Českou republikou;

- řešit nastalou závažnou situaci na úrovni Evropské komise a iniciovat pomoc postiženým zemím s utrácením zvířat, tedy zajistit ochranné prostředky, dezinfekční přípravky, personální pomoc apod.;

- zcela zastavit všechny kontroly ze strany státu v zemědělských podnicích, kontrolu užitkovosti a další možné rizikové návštěvy, které mohou způsobit šíření nemoci;

- posílit personální stav Státní veterinární správy, dovybavit hraniční přechody veškerými ochrannými prostředky, informovat co nejrychleji odbornou veřejnost;

- využít veškeré stávající poznatky vědy, výzkumu a praxe k minimalizaci rizik dalšího šíření SLAK z dosavadního zasaženého území, a to v rámci celé EU.

Požadavky Agrární komory ČR podporují další organizace Zemědělský svaz ČR, Potravinářská komora ČR a Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků. Největší zemědělská nevládní organizace v Česku situace sleduje a je v kontaktu s profesními svazy i státními dozorovými orgány. Zároveň byla již v posledním březnovém týdnu založena Odborná pracovní skupina k hodnocení provedených opatření, zjišťování odborných informací a zkušeností v zahraničí, reakcí a poznatků v regionech, návrhu dalších opatření pod vedením Komoditní rady pro mléko a hovězí maso při Agrární komoře ČR.

Čeští chovatelé už nyní dělají pro prevenci před šířením nákazy, co je v jejich silách. Hned na začátku zrušili akce veřejnost, nepouštějí do chovů nepovolané osoby, u vstupu či vjezdu do areálu instalují dezinfekční rohože pro pracovníky a dezinfekční vany pro vozidla a pravidelně kontrolují jejich funkčnost, dohlížejí na to, aby se krmiva a voda nedostaly do kontaktu s volně žijícími zvířaty a dodržují řadu dalších opatření. Iniciativně jdou i nad rámec veterinárních opatření, protože si jsou vědomi, jaká katastrofa by mohla nastat. Současně je třeba zdůraznit, že toto onemocnění není nebezpečné pro člověka a například u standardně tepelně ošetřeného mléka či výrobků z něj nehrozí jakékoliv riziko.

