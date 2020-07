Jan Krčmář: Bouře nad českou fotovoltaikou

Pavel Kalenda 1.7.2020 07:51

Máme v ČR téměř nejdražší elektřinu v EU:

https://www.kurzy.cz/zpravy/530556-mame-nejdrazsi-elektrinu-v-evrope-podivejte-se-na-srovnani-zemi/

Důvod je jednoduchý - FVE.

Každý ze solárních baronů si za 10 let mohl sjednat s bankami nižší úroky, zejména pokud jsou splátky garantované státem na 20 let. Například já si sjednal úrokovou sazbu 2,9% poté, co úroková míra v bankách posledních cca 10 let (po krizi 2008-9) klesala.

