Jan Krčmář: Jak do budoucna proti růstu cen elektřiny?

Pavel Januška 1.11.2021 10:54

Na střeše mám fotovoltaiku 1,6 kW, která ohřívá vodu v bojleru. Svépomocí jsem to pořídil za 35 000 Kč bez dotací. Od dubna do září (října) to jakž takž stačí na ohřev vody pro 4 člennou domácnost.

Je to pouze příjemný doplněk, nic víc.

