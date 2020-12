Jan Šefc: Můj problém s vlky. Otevřený dopis řediteli AOPK

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vážený pane doktore,rád bych Vám osvětlil svůj problém s vlky. Jak jistě víte, chovám 1300 ovcí a 2000 jehňat. Ovce paseme na cca 300 ha. Oplocení máme z pletiva, jehož délka je 42 km.

Abych zachránil ovce před útoky vlků, musel jsem přijmout rychlé řešení. Rychlé řešení v mé situaci spočívá v nočním hlídání stád. Noční hlídač objede oplocení a u ležícího stáda zastaví. Vystoupí z vozu a několikrát zakřičí výzvu vlkům: „Táhněte pryč, vy hajzlové!!!“ Vlk, jelikož je plaché zvíře a člověka se bojí, by měl na tuto výzvu reagovat.

Do letošního podzimu bylo toto hlídání relativně účinné. Proto Vaše tvrzení, že hlídač jezdí autem a vlci se auta nebojí, pravdivé není. Taktéž Vaše informace veřejnosti, že hlídač z auta nevyleze, když prší, není pravdivá. Hlídač je poctivý chlap, který má zodpovědnost, a mohu Vám garantovat, že svoji práci dělá na 100 %. Jeho práci jsem si ověřil při průtrži mračen. On ten chudák nečekal v autě až přestane pršet, ale i v tom nečase konal svou povinnost, jakou jsme si domluvili. Nebude tedy problém v hlídači, ale ve vlcích, kteří nerozumí česky.

Neumím si vysvětlit, proč vlk neuteče, když je plaché zvíře, a člověka se bojí. Možná to bude tím, že hlídač volá česky a oni mu nerozumí, neboť jejich „rodná řeč“ je němčina. Jinak si to nelze vysvětlit…

Když vlk nereaguje na volání: „Táhni pryč, ty hajzle!!!“, musí nastoupit těžší kalibr. Tím je vystřelená světlice se zvukovým efektem. Dle zkušeností kynologů mají psovité šelmy velmi vyvinutý sluch oproti člověku. Lze tedy předpokládat, že vlk, jelikož je psovitá šelma, a ještě k tomu plachá, bude na světlice reagovat. Bohužel ani po tomto výstřelu vlci neopouští svoje pozice. Když už o půlnoci majitel stáda nemá žádný prostředek, jak vlka odehnat, volá na CHKO. Dostane se mu odpovědi, že v této situaci je každá rada drahá.

Je skvělé, že v pondělí ráno má CHKO a AOPK plno nápadů a hýří svými myšlenkami na všechny světové strany. Jedna myšlenka mě ale natolik zaujala, že jsem ji začal prověřovat.

„Chovatel si řádně nezabezpečil stádo! Nabízíme 100 % dotace na ochranu stád.“

Stále mi to nedocvaklo... Na co že se poskytuje ta dotace??? Na ploty 1,20 – 1,40 m vysoké, doplněné elektrikou.

Asi jsem cvok, ale stále nevím, proč v zoologické zahradě v Troji mají 3 metrový plot a v Srní na Šumavě dokonce 4 metrový. Já jsem si vždy myslel, že to tam mají proto, aby jim vlk neutekl. A ono ne! Oni to tam mají jen tak na okrasu. To jsem bohužel doteď nevěděl…

Tak se budu řídit zkušenostmi z Německa. Postavím si plot 1,40 m vysoký doplněný o dva elektrické dráty, jedním nahoře a druhým u země.

Budu doufat, že vlci, kteří přišli z Německa, jsou uvědomělí a plot 1,40 m nepřekonají. Postavím si toho 40 km a pak konečně budu v klidu spát. Ušetřím za nočního hlídače a ovce budou v bezpečí.

Říkám si: „Probuď se, člověče! Co ti to nabízejí, vždyť to jsou odborníci, kteří vlka nikdy neviděli.

Oni mu nemuseli stát v tváří tvář.

Nemuseli se bát o svůj holý život.

Nemuseli ročně ze své kasy platit 500 000 Kč za hlídače.

Nemuseli odklízet mrtvoly ovcí.

Nemuseli shánět stáda, aby je ochránili.

Nemuseli v dešti řvát na vlky.

Co vlastně museli?! (AOPK)

Uklidnit veřejnost. – Vše je v pořádku.“





A potom si všichni říkají: „To jen ten líný velkochovatel, co si neumí zabezpečit stádo, otravuje a snaží se nám vnutit myšlenku, že tu není něco v pořádku. To né, pane Šefc, u nás je vše v pořádku!“

Ano, asi... Stát poskytuje 100% dotace na ochranu stád. Bohužel je smutné, že skoro žádní zemědělci tyto peníze nevyužili. Možná je nechtějí, protože mají peněz dost. Anebo je problém někde jinde?

Nebude ten problém v naivitě úředníků, kteří mnoho let studovali přírodu a vlastně toho o té místní moc nevědí? A kdyby chtěli vědět, mohli přijmout nabídku návštěvy pastviny při útoku vlků. Ale očividně nechtějí. Příroda v knížkách a za monitorem je trošku jiná, než ta ve dvě hodiny ráno v dešti na pastvině s ochočenými vlky.

Je potřeba přestat ze zemědělců dělat hlupáky. Začít používat zdravý rozum a uznat svoji NAIVITU. Začít rychle řešit ochočené predátory.

Neboť jak z ní heslo nás, zemědělců z Broumovska: „Pozor! Vlk trávu nežere, ale jednou sežere Vás.“

S pozdravem

Jan Šefc

