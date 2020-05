Jan Palaščák: Česká energetika získala díky koronaviru něco velmi cenného. Pět let času

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lisa S. / Shutterstock Nejdražší elektřina není ta, kterou nemáte, ale čas, který nemáte, a který vás nutí dělat špatná rozhodnutí.

Spotřeba elektřiny je krásný ekonomický indikátor, většinu pohybů v ekonomice můžete měřit a předvídat podle údajů o spotřebě elektřiny, které jsou aktuální na denní bázi. Karanténa se tedy ve všech zemích velmi rychle projevila prudkým poklesem spotřeby elektřiny, a naopak její uvolňování se projevuje růstem, což již probíhá v Itálii či Španělsku a ještě dříve v Číně. V Česku v druhé polovině března pokles denní spotřeby elektřiny byl mezi 5-10 % a v půlce dubna již okolo 15 %. Jak na tom budeme za celý letošní rok? Symetricky s HDP můžeme jen odhadovat, zda pokles budou nižší či vyšší jednotky procent nebo dokonce dvouciferné číslo.

V roce 2008 netto spotřeba elektřiny (odlišný údaj od brutto spotřeby zahrnující i ztráty v přenosu a spotřebu pro výrobu elektřiny) v Česku překonala rekord a dosáhla úrovně 61 TWh. V roce 2018 jsme dosáhli dalšího vrcholu ekonomického cyklu a dostali jsme se přes 62 TWh, vloni již spotřeba stagnovala. Letos nepochybně půjdeme pod 60 TWh, hospodářská recese letoškem sotva skončí, ekonomiku čekají nezvratné změny, ne všechno se vrátí do stavu před pandemií.

Je tu sice oprávněný požadavek zvýšit průmyslovou soběstačnost Evropské unie, ale to stěží zachrání celou subdodavatelskou část české výroby, která s nízkou přidanou hodnotu spotřebovává velké množství pracovní síly a také energií, Česko není vysoko nad průměrem EU jen v energetické náročnosti jednotky HDP, ale i v energetické náročnosti samotného průmyslu.

Proto si dovolím prognózu, že na 62 TWh se nedostaneme dřív než v roce 2025. Platná Státní energetická koncepce nepočítá s krizemi, což jsem jí již před krizí vyčítal. Teď však naopak tuto koncepci mohu vzít více vážně než předtím. Stačí pro začátek posunout růstovou křivku spotřeby elektřiny za aktuální krizi a dobu, než se vrátíme na spotřebu roku 2018 (resp. roku 2008). Tím získáme progresivní verzi plánu spotřeby elektřiny v podobě aktuálního plánu ASEK posunutého o 5 let: 2025 - 62 TWh, 2030 - 66 TWh, 2035 - 70 TWh a 2040 - 72 TWh. Konzervativní verzí je předpoklad, že spotřeba elektřiny bude okolo hodnoty 60 TWh stagnovat dlouhodobě a u mě má tato verze nejméně stejnou pravděpodobnost jako růstový a jen posunutý scénář dle ASEK.

Ani před krizí Česku nehrozil blackout, dovoz elektřiny a svícení svíčkami, čímž jsme strašeni 15 let, že to nastane za 15 let. Česká elektroenergetika z hlediska zdrojové základy (více než 20 tisíc megawattů při denních špičkách spotřeby okolo 9 tisíc MW) i distribuční soustavy (koleje a vedení jsou všude) patří k nejrobustnějším a nejbezpečnějším na světě.

Nyní jsme získali dalších 5 let času k tomu, abychom prodloužili životnost stávajících bloků v Dukovanech, nachystali projekty nových bloků (lépe u vody v Temelíně) pro, doufejme, lépe připravené dodavatele z Francie, Koreje, USA aj., než jsou teď a to vše čistě ve státní režii bez dodatečné hazardní hry mezi státem a ČEZ.

Měli bychom konečně také zainvestovat pořádně, ať už stát nebo ČEZ, do rozvoje malých reaktorů v Řeži a využít plně naší geografické polohy a směřovat ke skutečné energetické bezpečnosti: stát se nepostradatelnými, i.e. tranzitní křižovatkou a zásobníkem střední Evropy pro plyn i elektřinu – plyn bude rezervní náhrada uhlí pro případ, že by se nedařilo jádro, elektřina v bateriích bude českou cestou k využití rozvoje větrníků u Severního moře nebo fotovoltaiky na jihu Evropy.

Těch 5 let nebude 5 let čekání, pokud se bojíme velkých dotovaných zdrojů jakéhokoliv typu, můžeme v mezičase rozvíjet fotovoltaiku na střechách domácností i firem, domácnosti i podniky investiční dotace dokážou zužitkovat s velkým multiplikačním efektem a rozhýbeme tak ekonomiku. Pokud se do odchodu od uhlí chceme obout více, rozjeďme aukce – soutěže o co nejnižší podporu pro všechny bezemisní zdroje: jádro, slunce, vítr, voda, bioplyn.

V rámci rozhýbání a modernizace ekonomiky udělejme něco taky s energetickou náročností našeho průmyslu, ale i budov, metoda Energy Performance Contracting je tu 20 let a přišel čas, aby sehrála důležitější roli, protože při této metodě stát ani podniky nemusí investovat, celá investice se zaplatí z úspor a není to tedy zadlužování. Nejdražší elektřina není ta, kterou nemáte, teorie komparativní výhody platí i na regulovaném a zohýbaném trhu. Nejdražší je čas, který nemáte a který vás nutí riskovat špatné rozhodnutí. My ten čas máme, pojďme ho využít.

Text vznikl pro Newsletter Davida Klimeše.

