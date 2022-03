Jiří Karlík: Obejdeme se bez ruského plynu? LPG či LNG jsou vhodné nezávislé alternativy

Miroslav Vinkler 30.3.2022 07:47

Plnohodnotná náhrada za ruský plyn prostě není , cca 175 mld. m3/EU /rok a podle některých pramenů 90% spotřeby v ČR se nedá nahradit v krátké době.

Nikdo prostě nepočítal s tím, že vláda v RF se vymkne z mantinelů civilizované společnosti a rozpoutá agresivní válku na Ukrajině.



Situace je o to horší, že Green Deal v německém pojetí plně počítal s využíváním zemního plynu z Ruska po dobu přechodného údobí dekarbonizace cca 30 let. (Nord Stream I,II)a tento německý směr ovlivnil jednání většiny EU stejným směrem.



Ruský exces nás postavil před otázku jak únosně vyřešit další ekonomický rozvoj (zdražování, inflace), sociální soudržnost (energie jako veřejný statek nebo pouze obchodní komodita? a její cena) a environmentální problém ( plynofikace ČR od r. 1990 vedla k podstatnému zlepšení čistoty ovzduší v sídlech x spalování uhlí apod.)



Mám tristní pocit, že EK vůbec nechápe o co jde a v současném personálním složení už vůbec není s to přijít zavčas s unijním plánem, který by byl postaven na odbornosti a nikoli na ideologii.





