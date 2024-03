Jiří Malík: Malá zemědělská násobilka

Miroslav Vinkler 7.3.2024 12:57

Degradace půdy , konkrétně její utužování těžkými mechanismy , je problém o kterém všichni ví , píše o něm i VÚMOP Brno , a to je tak všechno ,co s tím společnost dělá. Kde není žalobce, není ani soudce.

Abych byl upřimný , začínám Ing.Malíka obdivovat. Velmi správně poukázal na velké současné negativum,melioryce v prameništních územích, vymyslel a navrhl postup jak území revitalizovat a dal ho veřejnosti k využití.

Někde jsem viděl i uznání při návštěvě Senátu a výkladu přítomným, pár pozdravných výkřiků jako ozvěna a...a to bylo všechno.



Kdejaký zbohatlík,developer, drancuje přírodní bohatství ČR a je mu nakloněn celý úřední aparát i politici, které za odměnu osvěží zlatý déšť v podobě úplatků.



Ing. Malík pak nedostane nic, protože se na tom nedá "vyrejžovat" a vlastně bůhví ,co tím vše sleduje. To je přece podezřelé, že by někdo na vlastní úkor něco všem nabízel.



Přitom celospolečenský prospěch z jeho projektů by byl extrémně velký a pomohl by vyřešit jeden z těžkých neduhů stavu zemedělské půdy v ČR.

A tak jsem zvědav, kdy ho jeho nadšení přejde.

Odpovědět