Jiří Malík: Biokoridor, který se povedl. Takto by však měla vypadat celá ČR a EU

Foto | Jiří Malík Biokoridor v okolí obce Bludov na Šumpersku

Je dobře, že lidi vnímají, že je potřeba dostat do krajiny tůně, mimolesní zeleň. Ale jako adaptace to nestačí. Prvků je potřeba do krajiny dávat typově i početně o řády více a navíc ne nahodile, jako dosud, ale podle plánu.Takže zatím chaoticky rozhazujeme po krajině nápravná opatření jako zrnka máku, ne tam, kde to je potřeba nejvíce, ale tam, kde vlastník strpí ten který prvek. Proto se často sází stromy kolem cest, po spádnici, namísto toho, abychom se snažili utvářet nové linie, dělící pole po vrstevnici!

Podívejme se dnes na sázení stromů. Facebook je plný fotek nadšených sadařů.

Proč se pořád dělá tolik chyb u výsadeb, respektive ochrany stromů? Kůly častou dřou kůru, nebo se zapomene odříznout páskovina po pár letech, takže strom špatně zakořeňuje případně ho plastová páska udusí.

Foto | Jana Orlická Proč?

Nebo se dá dokonce jen jeden kůl. Stromy mají často nedostatečnou ochranu před zajíci, srnčí a jelení zvěří, kravami, koňmi (nutností je dostatečně hustá drátěná síť, kmen chráněný jutovinou či bílým nátěrem, což chrání kmen před puknutím kůry mrazem či rozdílem teplot na osvětlené a zastíněné straně kmene).

A pořád dokola se opakuje zásadní chyba, dělají se jen jednoliniové výsadby, takže větrolamná funkce bude zatím prakticky nulová a hodně nízká, namísto aspoň tří linií cik cak (neprůhlednost), aby rostoucí koruny zadržovaly dobře vítr a horizontální srážky a co nejvíce chladily i sebe navzájem. A doplnit keře.

Pokud je jen jedna linie stromů, budou trpět rozpalem slunce a jakékoli zaschnutí udělá velkou díru v linii, na rozdíl od těch více násobných linií, které se navzájem chrání.

Zde tedy dávám vzorový mezní pás, tažený skvěle po vrstevnici, kousek od Šumperka o šíři cca 40 m se stromy ve čtyřech liniích s keři. Potlesk, klobouček.

Foto | Jiří Malík Biokoridor v okolí obce Bludov na Šumpersku

Toto je tedy multifunkční prvek: stín, chlazení i ukládáním uhlíku, větrolamnost, keře a stromy jedlé, nektarodárné a semenaplodící traviny. Biotop i pro hmyz, ptáky (možnost odsedu dravců, pak není problém s přemnožením hlodavců) a zvěř, zádrž vody, omezení větrné eroze, zachytávání srážek nejen vertikálních, ale i horizontálních, i stoku vody po poli nad ním. Úkryty pro zvěř a hnízda, nory, podpora ÚSES, ochrana půdního edafonu, obnova prostupnosti krajiny, vynucuje nutnost hospodařit nad a pod mezním pásem po vrstevnici, což je všeobecně nutná, byť radikální, ale zcela zásadní celospolečenská potřeba.

Pás si pak vynutí i snížení chemie v krajině používané na ornou. A samozřejmě jedlé ekostabilizační prvky zvýší potravinovou soběstačnost. A než mít jednu linku ovocných stromů, je lepší jich mít 3, 4 řady v nové krajinné kontuře. Na snímcích je biokoridor v rámci pozemkových úprav a ÚSES. Takto by však měla vypadat celá ČR a EU.

