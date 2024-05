Jiří Malík: Měření odtoku vody na lesních cestách

Jaroslav Řezáč 23.5.2024 08:36 Reaguje na Slavomil Vinkler

se domnívám, že to je trochu jinak. Lesáci aby se dostali k " lesům" co nejblíže, vytváří cesty, svážnice, které nekopírují vrstevnice a tak tyto cesty v případě vodních srážek působí jak řečiště. Postranní odvaděče vodních srážek nejsou funkční vždy, zpravidla jsou úzké a v případě velkých vodních spadů vytvářejí řečiště v lesním porostu. Ono možná jde o to, jak zachytit extrémní srážky a zpomalit odtok. Metoda je možná ale asi nebude řešením všude. Je to možná v přirovnání " stavba" suchých poldrů.

Odpovědět