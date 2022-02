Jiří Medek: Lze využít toximetry při monitoringu povrchových vod?

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Faigl.ladislav / Faigl.ladislav / Wikimedia Commons Na ilustračním snímku řeka Labe v Ústí nad Labem.

Redakce Ekolistu při přípravě článku o toximetrech oslovila státní podnik Povodí Labe s dotazy k využití těchto zařízení při kontrole kvality vody v povrchových vodách. Odpovědi redakci posloužily pro sepsání článku. Protože jde ale o věcnou a strukturovanou odpověď, zveřejňuje ji Ekolist.cz po dohodě s Povodím Labe v plném znění.

1) Využití toximetrů pro kontrolu kvality povrchových vod je sice teoreticky možné, ale jejich využitelnost je poměrně značně omezena a jejich pozitivní přínos bývá přeceňován. Situace na povrchových vodách je zcela odlišná od možného využití např. pro kontrolu vyráběné pitné vody, kdy je možné toximetr provozovat za stabilních a standardních podmínek a kdy je možné přijímat operativně opatření např. ve formě přerušení dodávky pitné vody dále do vodovodní sítě.

2) Vhodně zvolený toximetr či jejich kombinace reaguje v reálném čase pouze na zvýšenou akutní toxicitu, ale není schopen zaznamenat jiné problémy a anomálie v jakosti povrchových vod. Připojený automatický vzorkovač je sice schopen odebrat při toxikologické anomálii vzorek vody, je ale otázka, zda odebrané množství vody může postačit k identifikaci toxické látky a za jaký čas je možno vzorek dopravit do laboratoře a jak zabránit změnám v jeho složení.

3) Řadu anomálií a havarijních stavů lze odhalit i jednoduššími a provozně spolehlivějšími zařízeními (např. měření pH, rozpuštěného kyslíku, vodivosti). I v tomto případě lze použít spojení s automatickým vzorkovačem, který lze spustit při dosažení exaktně stanovené kritické hodnoty, ale i zde platí stejná výše uvedená omezení.

4) Provozování toximetrů v přírodních podmínkách na řekách není jednoduché – jsou zde problémy s jejich umístěním (pevný objekt či mobilní kontejner), zdrojem energie (přípojka elektrické energie či baterie), s kolísáním hladiny a ochranou před povodní, se změnami teplotního režimu během celého roku, se způsobem komunikace a předáváním výsledků a alarmů, s ochranou před vandalismem apod. Provoz si vyžaduje i značné náklady spojené s periodickou obsluhou, čištěním, kalibrací, příp. odvozem vzorků apod.

5) Rentabilita vynaložených nákladů se z výše uvedených důvodů nejeví příliš příznivě, protože získané informace a jejich možné operativní využití např. pro zabránění havarijním stavům a negativním dopadům na kvalitu povrchových vod nejsou podle našeho názoru úměrné vynaloženým nákladům.

6) Monitoring negativního vlivu např. vypouštěných odpadních vod by měl být přednostně prováděn u zdrojů znečištění tak, aby bylo možno operativně reagovat a zabránit vypuštění odpadních vod s anomáliemi ve složení či toxicitě odpadní vody do povrchového toku, kde je další sanace kromě ředění téměř nemožná. Rovněž vypovídací schopnost anomálních a atypických hodnot jakosti vody či toxicity bude u nenaředěné vody vždy významně vyšší než u již naředěné vody v povrchovém toku. Tento monitoring by měl být odpovědností konkrétního znečišťovatele a nikoliv správce toku či povodí.

7) V rámci působnosti Povodí Labe, státního podniku toximetry v současnosti nepoužíváme ani na Labi, ani na jiných tocích. Na Labi provozujeme od počátku 90. let síť monitorovacích stanic, kde jsou kontinuálně či kvazikontinuálně sledovány vybrané parametry kvality vody a kontinuálně odebírány vzorky vody a sedimentovatelných plavenin pro následné rozbory v laboratoři. Tyto měřící stanice jsou zařazeny do mezinárodní sítě měřících stanic v rámci mezinárodního programu měření Labe, což je jedna z aktivit Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL). Během téměř třicetiletého provozování těchto měřících stanic bylo několikrát diskutováno spolu s německými provozovateli měřících stanic jejich možné dovybavení vhodnými toximetry. S provozováním toximetrů mají němečtí kolegové podstatně větší zkušenosti, ale ani oni nejsou schopni sjednotit své odborné a provozní pohledy tak, aby bylo nalezeno vhodné zařízení, kterým by byly osazeny měřící stanice zapojené do mezinárodní sítě MKOL. Rozporuplné byly i zkušenosti získané v minulosti v saské měřící stanici Schmilka blízko hraničního profilu na Labi s dafniovým toximetrem. Na základě provozu tohoto toximetru nebyly zaznamenány žádné havarijní epizody vyjma několika falešně pozitivních poplachů, kdy zvýšený počet signálů nebyl způsoben reakcí dafnií na změnu akutní toxicity labské vody, ale narozením nové generace dafnií, čímž se zvýšil počet signálů na pohybových čidlech. Rovněž provozování toximetrů s rybičkami na měřící stanici Magdeburg přineslo velmi diskutabilní výsledky, nemělo pozitivní efekt a bylo před lety ukončeno.

8) Problematiku toximetrů a jejich možného využití při kontrole kvality povrchových vod dlouhodobě sledujeme. Současná úroveň poznání a techniky nás však vede k názoru, že širší využití tohoto přístupu by v současnosti nepřineslo významné zlepšení v péči o jakost povrchových vod a nebylo by ani rentabilní. Proto v současnosti neprovozujeme žádné stabilně umístěné toximetry a ani neplánujeme jejich využití na tocích v naší správě.

