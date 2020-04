Jiří Hlavenka: Abychom přes zamlžené brýle od roušek nepřehlédli dostavbu Dukovan

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vláda nenápadně schvaluje kroky k dostavbě Dukovan. Protože blok jaderky je normální podnikatelskou cestou nerealizovatelný (tj. není možné, aby jej setrvale vysoce ziskový ČEZ zaplatil ze svých zisků, případně z běžného komerčního úvěru), vymýšlí vláda fintičku, která nás bude stát... kolik vlastně?

Pojďme počítat. Nový blok Dukovan bude stát, včetně onoho "přiměřeného zisku" ČEZu, odhadem 500 miliard Kč. To je zásadní číslo, takže jak jsem k němu došel?

Vláda uvádí náklady na stavbu 160-180 miliard, a podobná čísla jsou uváděná PŘED stavbou bloků i jinde v Evropě. Ve výsledku jsou ale všude náklady přešvihnuté dvoj až trojnásobně. Experti se už dnes předběžným odhadům nákladů jenom smějí.

Dále je tu otázka ceny peněz - všechny jaderky se úvěrují a úroky jsou u nich hodně vysoko, je to rizikový projekt. K tomu připočtěme onen "přiměřený zisk ČEZu", řekněme 30 %, a jsme na 500 miliardách, klidně i více.

Problém je, že pět set miliard je částka, která se těžko představuje, takže ji rozpočítáme. Nový blok by měl dodávat zhruba deset procent elektřiny v zemi, takže to můžeme hezky vztáhnout na milionové město, tedy zhruba na Prahu. Na každého Pražáka nám tak vychází 500 000 Kč, a protože lidé žijí obvykle v menších tlupách, tak na běžnou čtyřčlennou rodinu jsou to dva miliony korun. (Na Pražáka dobrý! Ale ono to platí úplně stejně i pro obyvatele Bruntálu...)

Sice se to roztáhne na pár desetiletí, ale pořád jsou to dva miliony, a prosím pozor, je to JENOM za silovou elektřinu, a opět pozor, je to JENOM za výstavbu jaderky, nikoli za její provoz. Ten je poměrně levný, ale pořád je to třetina ceny výstavby - takže počítejte a násobte dál.

O podobné fintě přemýšleli v Británii, kde se dostavuje velká jaderka Hinkley Point C (samozřejmě přešvihnuté termíny a prodražení) a vyšlo jim, že ona "nákladová" cena energie je dvojnásobkem tržních cen...

Vím, že energetika nemá žádné krásné, ekologické a levné řešení - proto je pravdivý bonmot, že "nejlepší energie je ta, co se nemusela vůbec vyrobit". Ale pokud na jedné straně zlostně vrčíme nad dotacemi do obnovitelných zdrojů, nad "solárním tunelem", pak se tu u nového bloku jaderky chystá ne dotace, ale megadotace, a to - jak jinak - z našich kapes.

Za elektřinu z nové jaderky tak budeme platit cenu nikoli tržní, ale jakousi umělou nákladovou - čím dráž se Dukovany postaví, tím víc zaplatíme. Investorovi, tj. ČEZu, přitom tohle může být jedno, protože ví, že prodražení zaplatíme rozkazem státu.

