Jiří Hlavenka: Chceme české potraviny? Tak udělejme přesně toto

Jan Šimůnek 26.1.2021 18:09

Je mi velice líto, ale nic z toho nepohne s hlavním problémem, kdy naši zemědělci dostávají 1/4 dotací oproti průměru EU.



Jinak stručně:

1. Kukuřici řepku dotujeme, protože EU a její zelený mašíbl. Pokud bychom je přestali dotovat, musely by se nastavět velké plochy FV panelů (před nimiž nás tyto "energetické plodiny" chrání, a příspěvek na solární barony, v průměru 2000 Kč na rodinu a rok v ceně elektřiny, by mohl klidně vylézt na několikanásobek. Už tak je to pro řadu lidí citelná položka rozpočtu.



2. Živočišná výroba bez zajištění odbytu (a přesně to má tenhle zákon zajistit) je pitomost.



3. Proti vlasteneckému označování výrobků EU bojuje a bude bojovat ještě víc, pochopitelně, s dvojím metrem vůči starým a novým zemím.



4. Propagační akce se dělaly, moc to nefungovalo. Je pitomost propagovat zboží, které není na trhu.



5. Zastropování dotací povede ke krachu středních podniků a páchne průšvihy.



6. Ta lokální tržiště s nějakou podporou jsou asi rozumný bod.



7. Ten holandský zemědělec by bez dotací podstatně vyšších, než mají ti naši, na tu HiTech prostě nevydělal.



8. Jakž takž rozumné (preference ovocnářství a zelinářství).



9. Výkrm pracovníků a dalších českými potravinami, pokud to může ovlivnit stát - někde by to pomohlo, někde to nepůjde (např. ve zdravotnictví tuším problémy.



10. Ty normy jsou dílem EU. Nejde o ochranu zdraví lidí (po této stránce byly ČSN jednoznačně lepší), tyto normy preferují právě velké firmy proti malým a je to jejich cíl a účel. Jejich oficiální změkčování by narazilo snad ještě víc než tento zákon. Např. plastové špalky, které se povinně zavedly do řeznictví jsou mikrobiologicky rizikovější než původní dřevěné - to se vědělo už od poloviny 80. let (práce prof Matyáše ve švýcarské centrále WHO). Přesto se povinně zavedly, protože část řeznictví v nových zemích EU kvůli tomu krachla (nebyli s to si na ně vydělat), což byl účel. Zdraví zákazníků mají úředníci EU u koncové části trávicího ústrojí.



11. Nejsem si jist, zda by to nějak statisticky zachytitelně pomohlo.

