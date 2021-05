Jiří Jeřábek: Uhlí může skončit dřív, než se politici rozhoupou

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Piqsels

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Konec éry spalování uhlí na výrobu elektřiny a tepla se blíží. A nastane dříve, než si představovala Uhelná komise, která na konci minulého roku doporučila rok 2038. O datu nyní debatovala vláda, v níž se část ministrů a ministryň klonila k dřívějšímu datu, ale konkrétního roku se ani šest měsíců po posledním zasedání Uhelné komise nedobrala. Pro rozhodnutí prý potřebuje více podkladů a také vypracování rychlejších scénářů útlumu uhlí, než je rok 2038. Reálně to znamená, že o konci uhlí bude rozhodovat až nová vláda vzešlá z podzimních voleb, takže si na konečný verdikt nad uhelným průmyslem ještě počkáme.V poslední době se rapidně mění situace uhelného byznysu v okolním světě i v České republice. Podklady, na základě kterých debatovala o uhlí Uhelná komise, již dnes neplatí. Cena povolenek za emise CO2, které každá uhelná elektrárna musí nakupovat, se za posledních pár měsíců zdvojnásobila a je teď již nad 50 eury za jednu tunu. Zatímco uhelná komise v modelech počítala s pomalým růstem ceny povolenek na 30 euro, a to až v roce 2030. Mezitím vláda v Německu reagovala na nedávný přelomový rozsudek v klimatické žalobě a ohlásila zpřísnění plánů Německa na snižování emisí do roku 2030 a také ohlásila plán dosáhnout klimatické neutrality země do roku 2045. Tato nová trajektorie snižování emisí znamená, že náš soused bude muset i přehodnotit a zrychlit i uzavření uhelných elektráren, které bylo původně plánované až k roku 2038.

Do toho minulý čtvrtek firma ČEZ uspořádala tiskovou konferenci a představila svou novou koncepci “Čistá energie zítřka”. Generální ředitel Daniel Beneš spolu s dalšími manažery oznámili, že razantně omezí uhlí a začnou mnohem více investovat do obnovitelných zdrojů. Konkrétně chtějí postavit do roku 2030 6 GW obnovitelných zdrojů, chtějí transformovat všechny uhelné teplárny a omezit produkci uhlí v roce 2030 jen na 12,5 % z jejich celkové produkce, což je velký skok. Reálně to znamená, že budou mít v provozu jednu nebo dvě ze svých stávajících elektráren. Management už ale neobjasnil více detailů, jakých elektráren se bude omezení produkce bude týkat, ani zda je bude zavírat či nechá v rezervě, ani do kdy by se mělo skončit se spalováním uhlí úplně.

Velká část bank a pojišťoven na českém trhu omezuje poskytování úvěrů a pojištění uhelným firmám, které nemají plán na konec využívání uhlí do roku 2030. Takový plán ale skupina ČEZ nepředstavila: v roce 2030 stále plánuje spalovat uhlí a neuvedla ani konečné datum spalování uhlí. Lze tedy předpokládat, že takový plán nesplňuje pravidla řady finančních institucí pro poskytování finanční podpory či pojištění a dnes oznámená prezentace se tak minula se zamýšleným cílem.“

ČEZ potvrdil, že za jeho oznámením je i tlak finančních institucí, bank a pojišťoven na českém trhu, které z etických důvodu již dále nechtějí podporovat investice v uhelném průmyslu a požadují od svých klientů, tedy i ČEZu, aby měli podnikatelský plán, který bude počítat s koncem spalování uhlí do roku 2030. Kolem tohoto roku by totiž podle odborných studií mělo kvůli ochraně klimatu končit spalování uhlí v zemích OECD. Představený plán firmy ČEZ nicméně počítá ještě s malým podílem uhlí i po roce 2030 a bude tedy zajímavé, jak se k němu finanční instituce postaví.

Původní datum odklonu od uhlí až v roce 2038 by tak v současné situaci zjevně znamenalo umělé prodlužování života uhelných elektráren, které by bylo asi třeba dotovat ze státního rozpočtu. Místo podpory uhlí po roce 2030 by měla příští vláda intenzivně pracovat na tom, aby v následující dekádě nedošlo k živelnému a nekoordinovanému vypínání uhelných zdrojů a připravit plány na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů i na transformaci uhelných regionů a teplárenství.

reklama