Jiří Svoboda: Zelené střechy – dobré řešení pro města?

DAG 7.1.2021 08:19

Dobrý den pane Svobodo. Pěkný článek a poslední odstavec, který podle mě hlavně ukazuje na to, že my běžní lidé jsme obětmi extrémů a extrémistů z obou stran. Prostě teď je tohle správně a vy to dělejte, tohle vám zakážeme, protože my to víme nejlíp. Bohužel taková je doba.

Já jako obyčejný člověk můžu říct, že je asi někde lepší bílá střecha a někde zelená.

Jsme na Ekolistu, tak mě napadá ještě jedna výhoda zelených střech, a to že můžou být užitečné ve vývoji hmyzu. A myslím, že to je možná jeden z největších benefitů, pro přírodně založené lidi ;)

