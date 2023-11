Jonathan Levy: Když věda prokázala, že plynové sporáky škodí zdraví, sáhli jejich výrobci po PR příručce tabákového průmyslu

V roce 1976 se oblíbená šéfkuchařka, autorka kuchařských knih a televizní osobnost Julia Childová vrátila do studia televize WGBH-TV v Bostonu, kde po svém úspěšném seriálu "Francouzský šéfkuchař" uvedla nový pořad o vaření "Julia Child & Company" . Diváci pravděpodobně nevěděli, že Childové nové a vylepšené kuchyňské studio, vybavené plynovými sporáky, zaplatila Americká plynárenská asociace Ačkoli se to může zdát jako jakýkoli firemní sponzoring, nyní víme, že šlo o součást promyšlené kampaně vedoucích pracovníků plynárenského průmyslu s cílem zvýšit používání plynových sporáků v celých Spojených státech . A sporáky nebyly jediným cílem. Plynárenský průmysl chtěl rozšířit svůj trh s bydlením a domácnosti, které používaly plyn na vaření, jej pravděpodobně používaly také na vytápění a ohřev vody

Podle nového výzkumu neziskové organizace Climate Investigations Center, která analyzuje snahy podniků podkopávat klimatickou vědu a zpomalovat probíhající přechod od fosilních paliv, šlo úsilí tohoto odvětví mnohem dál než jen k pečlivému umisťování výrobků. Jak ukazuje studie centra a vyšetřování National Public Radio, když se počátkem 70. let 20. století objevily důkazy o zdravotních účincích vystavení oxidu dusičitému v interiérech při používání plynových kamen, Americká plynárenská asociace zahájila kampaň, jejímž cílem bylo vyvolat pochybnosti o existujících vědeckých poznatcích.

Jako výzkumný pracovník, který se již mnoho let zabývá znečištěním ovzduší - včetně podílu plynových kamen na znečištění ovzduší uvnitř budov a na zdravotních účincích - nejsem naivní, pokud jde o strategie, které některá průmyslová odvětví používají, aby se vyhnula regulacím nebo je oddálila. Překvapilo mě však, že mnohostranná strategie týkající se plynových kamen přímo odráží taktiku, kterou tabákový průmysl od 50. let 20. století používal k podkopávání a překrucování vědeckých důkazů o zdravotních rizicích spojených s kouřením.

Plynárenský průmysl hájí sporáky na zemní plyn, která jsou pod palbou kritiky kvůli svým účinkům na zdraví a přispívání ke změně klimatu.

Plynárenský průmysl se spoléhal na Hill & Knowlton, stejnou společnost pro styk s veřejností, která vypracovala příručku tabákového průmyslu pro reakci na výzkumy spojující kouření s rakovinou plic. Taktika společnosti Hill & Knowlton zahrnovala sponzorování výzkumu, který by vyvrátil zjištění o plynových sporácích publikovaná ve vědecké literatuře, zdůrazňování nejistoty těchto zjištění s cílem vytvořit umělou kontroverzi a zapojení do agresivního úsilí v oblasti vztahů s veřejností.

Plynárenský průmysl například získal a znovu analyzoval údaje ze studie EPA na Long Islandu, která prokázala více respiračních problémů v domácnostech s plynovými sporáky. Jejich reanalýza dospěla k závěru, že nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v respiračních potížích.

Odvětví také financovalo vlastní zdravotní studie na počátku 70. let, které potvrdily velké rozdíly v expozici oxidu dusičitému, ale neprokázaly významné rozdíly v respiračních následcích. Tato zjištění byla zdokumentována v publikacích, kde nebylo zveřejněno financování ze strany průmyslu. Tyto závěry byly rozšířeny na mnoha setkáních a konferencích a nakonec ovlivnily hlavní vládní zprávy shrnující stav literatury.

Tato kampaň byla pozoruhodná, protože základy toho, jak plynové sporáky ovlivňují znečištění ovzduší uvnitř budov a zdraví dýchacích cest, byly v té době jednoduché a dobře známé. Spalováním paliva, včetně zemního plynu, vznikají oxidy dusíku: Vzduch v zemské atmosféře tvoří přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku a tyto plyny reagují při vysokých teplotách.

Je známo, že oxid dusičitý má nepříznivý vliv na zdraví dýchacích cest. Jeho vdechování způsobuje podráždění dýchacích cest a může zhoršovat onemocnění, jako je astma. To je hlavní důvod, proč americká Agentura pro ochranu životního prostředí v roce 1971 stanovila normu kvality venkovního ovzduší pro oxid dusičitý.

Pro vnitřní ovzduší žádné takové normy neexistují, ale jak nyní uznává i agentura EPA, expozice oxidu dusičitému v interiérech je škodlivá.

Klíčovou otázkou je, zda je expozice oxidu dusičitému v souvislosti s plynovými sporáky dostatečně velká, aby vedla ke zdravotním problémům. Ačkoli se hodnoty v jednotlivých domácnostech liší, vědecký výzkum ukazuje, že jednoduchá odpověď zní ano - zejména v menších domácnostech a při nedostatečném větrání.

To je známo již dlouho. Například studie z roku 1998, jejímž jsem spoluautorem, ukázala, že přítomnost plynových kamen je nejsilnějším prediktorem osobní expozice oxidu dusičitému. A práce ze sedmdesátých let minulého století ukázaly, že hladiny oxidu dusičitého v interiérech v přítomnosti plynových kamen mohou být mnohem vyšší než hladiny ve venkovním prostředí. V závislosti na úrovni větrání mohou koncentrace dosahovat hodnot, o nichž je známo, že přispívají ke zdravotním rizikům.

Navzdory těmto důkazům byla kampaň plynárenského průmyslu do značné míry úspěšná. Studie financované průmyslem úspěšně kalily vodu, jak jsem se přesvědčil v průběhu své výzkumné kariéry, a zastavily další federální vyšetřování nebo předpisy zabývající se bezpečností plynových kamen.

Tato problematika dostala nový náboj na konci roku 2022, kdy vědci zveřejnili novou studii, podle níž 12,7 % případů dětského astmatu v USA - tedy přibližně jeden případ z osmi - lze přičíst plynovým sporákům. Průmysl nadále zpochybňuje podíl plynových kamen na zdravotních účincích a financuje mediální kampaně podporující plynové sporáky.

