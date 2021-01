Josef Rutterle: Ochrana přírody v Mladé Boleslavi z pohledu studenta vysoké školy

Břetislav Machaček 16.1.2021 15:54 Reaguje na Miroslav Vinkler

Máte pravdu, je ale dobré se angažovat i politicky, neboť tak lze ovlivnit i veřejnost, která má tendenci vzhlížet k autoritám.

Znám starostu s dobře fungující partou kolem sebe a jsou vidět

výsledky. Spekulanti zuří, že pole koupená od restituentů nemohou převést na stavební pozemky a radnice to umí patřičně zdůvodnit.

Pak jsou tu i koridory pro průchod zvěře zástavbou, které obec vykoupila od lidí, když už jim nepovolili převod na stavební.

Taky vykupují zbytkové lesy a pozemky, nebo je směňují za jiné,

aby udrželi okolní zeleň. Lidé jim fandí a tak jsou u vlády 25

let. Opozice zuří, protože jim zatrhli kšefty s pozemky a taky slušně hospodaří. Ve městě je to vidět a nelze to srovnávat

s okolím, kde se často na radnicích už vystřídali všichni.

Takže je to o lidech a vždy všem radím, že pouhá kritika mnohdy nestačí, pokud nemám za sebou i tu masu příznivců. Mladým moudrým lidem fandím a je jejich věcí, jak jednou budou žít. Čím dříve se chopí politiky, tak v ní budou umět plavat a pokud je to nezkazí, tak taky leccos dokážou. Jinak vámi popisované spolky tu právě zakládali lidé s osobní averzí k osobě starosty a vedení. Jejich námitky byly ale většinou pouze účelové překážky k nějakým veřejně prospěšným investicím. S ekologií mívaly společný pouze název

a nebo jim šlo o nějakou banalitu, která šla v klidu vyřešit.

Taky se to tak vyřešilo, ale mohlo to být i bez těch akcí.

Samozřejmě spokojená nebude nikdy opozice a ti, kterým nevyšel

nějaký ten kšeftík. Důležitá je ale většina a jinak to nelze.

Bojovat jako spolek proti většině nadělá mnoho zlé krve a končí často prohrou. Důležité je si tu většinu získat na svou stranu.



