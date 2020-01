Karel Zvářal: Čistit – nečistit? Nezaplavit – zaplavit?

Miroslav Vinkler 21.1.2020 09:12

Z mého pohledu vypadá první snímek otřesně a tak by vodoteče vypadat neměly- kamenné či betonové kryto zasazené do zástavby s cílem max. urychlení odtoku.

Je to vysvědčení samosprávám, které ještě nepochopily, že se městská infrastruktura musí přizpůsobit novým podmínkám klimatické změny.

Ad hoc jiné řešení se skutečně nenabízelo a bylo nutné přistoupit k vyčištění dna potoka.

Autor správně poukazuje na změnu rozložení srážek (bleskové záplavy),které jsou s to ohrozit majetek i bezpečnost občanů a bylo nutné takto postupovat.

Druhou věcí však je to, že by současně měla samospráva nechat vypracovat odborný projekt, který by řešil stálou úpravu toků v aglomeraci, hovorově zlidštil je a současně by řešil problém zanášení dna splaveninami.

Jde to, řada takových projektů byla již realizována, jsou na to dotační tituly a snad by nakonec byli spokojeni občané i ochránci ŽP.

Těm je nutné přitakat v tom, že svrchní část dna patří k nejcennějším složkám vodního toku.



Odpovědět