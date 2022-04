Karel Zvářal: Pomáhat neikonickému, pronásledovanému, avšak potřebnému druhu?

Foto | Karel Zvářal Chovaní hraboši jsou poměrně krotcí, nechají se pohladit, ale domácími mazlíčky se nestanou.

Úbytek dříve běžných druhů ptáků, savců i hmyzu souvisí jednak s drastickou změnou prostředí, tzn. zvýšenou chemizací polí a sadů, zánikem tisíců kilometrů mezí a ruderálních ploch, až chorobnou péčí o sterilizované zahrady a parky, ale také – a to nikoliv za poslední odrážkou – s nárůstem stavu predátorů. Pro mnoho ochranářů jsou predátoři nedotknutelné idealizované ikony, které vrátí do přírody řád a harmonické vztahy. To by možná platilo v případě, kdybychom je nechránili před vzteklinou vakcinací, nenabízeli vydatný zdroj příkrmu na skládkách odpadu a v megalánech s kukuřicí, kočičími granulemi u domovních dveří, či nesklizenou úrodou ovoce.Prase divoké, liška, kuna skalní, krkavec, synantropizovaná straka, sojka, poštolka, volavka popelavá, racek šedý aj. jsou příklady druhů, které v posledních desetiletích zaznamenaly nebývalý vzestup početnosti. Naopak mezi druhy silně ubývající můžeme zařadit zajíce, sysla, koroptev, čejku, vrabce domácího, stehlíka, chocholouše, moudivláčka, racka chechtavého, kavku, sýčka, ale i ještěrky, žáby aj. Kdo jen trochu umí číst vzájemné vazby, vidí zde přímou souvislost protisměrných trendů u predátorů a jejich kořisti.

Drobný, leč vyhledávaný

Foto | Karel Zvářal V místě výskytu sýčka je nutno nabízet mu jen řádně zabezpečené budky (oplechování, hladká stěna)! Samice sedí u mláďat velmi pevně a bývá vniknuvší kunou predována s celým vývodkem.

Mezi ubývajícími druhy naší přírody – a zřejmě tomu mnozí nebudou věřit – je i drobný hlodavec otevřené krajiny, zemědělci proklínaný, hraboš polní. Ten se vyznačuje tří až pětiletými cyklickými gradacemi s náhlými poklesy stavů téměř k nule. Ač má druhové jméno polní podobně jako zajíc, je to původně tvor stepní! Na loukách se vyskytuje běžně, a škody, tedy požerky, zde způsobené, v porovnání s těmi na polích, jsou zcela zanedbatelné. Trávní porosty s norkami a chodníčky rychle regenerují, takže rok po gradaci jsou opět pěkně zapojené

Na početnosti hraboše a jiných hlodavců závisí celá řada chráněných druhů, jako jsou sovy, dravci, lasicovité šelmy, hadi. Například tchoř byl ještě donedávna loven, dnes je však chráněn, neboť trpí jednak nedostatkem potravy, ale také predačním tlakem od silnější konkurence. A vidět dnes kdysi hojnou kolčavu je doslova slavnostní okamžik.

Proto je namístě otázka, zda stávající systém ochrany myslí na všechny druhy stejně, nebo jen na ty vybrané, „ikonické“. Jistě, nelze neocenit návrat rysa, vlka, výra či orlů do dnešní krajiny. Ale na druhou stranu je neodpustitelné přehlížet propad početnosti dříve obecných druhů, z nichž řada je na pokraji vyhynutí.

Zdroj | Mapy.cz Pestrá antropogenní krajina s hojným výskytem rozptýlené a liniové zeleně dává předpoklad vysoké biologické diverzity, nutné pro přežití kriticky ohrožených druhů.

Nejen sysel či koroptev, ale i hraboš zasluhuje ochranářskou péči!

Foto | Karel Zvářal Vrh dvou samic hraboše s mláďaty blízkého stáří v jednom hnízdě.

Kriticky ohrožení sysel a koroptev se v zajetí odchovávají a vypouští na vhodných lokalitách. O něco podobného by bylo namístě zaměřit se i u hraboše. Jeho chov není náročný, dá se držet v domácích podmínkách stejně jako křeček či morče. Jako potrava se osvědčilo celoročně zelené krmení (tráva, pampeliška, vojtěška, řepka), trocha mrkve, suchého chleba, ždibek masa. Pít nepotřebuje, do misky s vodou s oblibou kálí. K úkrytu mu stačí kupka sena nebo papírová krabička na vejce, kterou pilně okusuje a zmenšuje.

V malé ubikaci velikosti akvária (plastovém boxu) pro dvě samičky a samečka se množí téměř celoročně, ztráty úhynem za 22 měsíců chovu nebyly žádné. Celkem bylo autorem odchováno cca 200 mláďat, a spolu s dalšími 70-ti hraboši odchycenými v přírodě bylo vypouštěno v městském a příměstském prostředí na trávní porosty s blízkým výskytem sýčka. Neboť u této ještě nedávno hojné sovičky pokles početnosti závisí nejen na přítomnosti bezpečných hnízdišť (speciálně upravených budek), ale i dostatku potravních zdrojů, zejména v zimním období.

Odchovaní či odchycení hraboši se usadili 0 – 60 m od místa vypuštění. Jako kořist byli okamžitě zaregistrováni, takže drtivá většina z nich byla během několika málo týdnů či měsíců predována nejvíce kunami, kočkami, poštolkami a krtky. Dělo se tak proto, že v postgradačním (latentním) roce byla o kořist nouze, zatímco chovaní hraboši byli, navzdory předpokladům, početního kolapsu, ušetřeni. Vlivem silného predačního tlaku přežilo jen nepatrné procento vypouštěných hrabošů ve vyšší trávě, a to včetně jejich mláďat.

Foto | Karel Zvářal Lov myšice lesní a jiných drobných savců z polních hájků a větrolamů v letech latence hraboše umožní adultním sovám otevřené krajiny alespoň přežít.

Řešením je zaloučená krajina s remízky a větrolamy

V letech „bez hraboše“, resp. při jeho latenci, nemusí myšilovní predátoři hladovět (a potažmo nehnízdí), ale druhy sov otevřené krajiny, tj. sýček, sova pálená, kalous, mohou lovit zejména myšice (křovinná, lesní, temnopásá), norníka nebo rejsky. Jejich gradační cykly se totiž s těmi hrabošími většinou střídají (Zvářal, Zprávy MOS 69/2011), což násobí šance k přežití a úspěšné reprodukci myšilovných sov.

Aby takovou strategii mohli ptáci uplatňovat, k tomu je nutná přítomnost stromů a keřů, pod kterými tito drobní savci nacházejí potravu a úkryt. A jelikož při zcelování polí do dnešních obřích lánů bylo zničeno nepředstavitelné množství mezí, liniové zeleně i solitérů nejen kolem polních cest, je nanejvýš potřebné, aby alespoň část z nich byla obnovena. Zejména by to bylo žádoucí v okolí obcí s výskytem vzácných synantropních sov.

Foto | Karel Zvářal Přemnožená kuna skalní je významný predátor hlodavců, ale také otevřených ptačích hnízd i těch z úzkých dutin, včetně hnízdišť sov. Její systematické regulaci se věnuje jen málo myslivců, pravděpodobnější snížení stavů se odehrává na silnicích nebo u drobnochovatelů.

Jako nejvhodnější plodonosné dřeviny jsou dub, buk, habr a lípa. Naopak topol, jasan, bříza či akát plní sice krajinotvornou funkci („zelenou kulisu“), avšak kýženou biodiverzitu příliš nepodporují. Myšice nezřídka obsazují nízko instalované ptačí budky, takže je lze takto poměrně snadno monitorovat. Zpestřit potravní nabídku v dnešní uniformní pustině je základním předpokladem k návratu kdysi hojných druhů, které současné děti školou povinné znají maximálně z učebnic.

Věnujme proto pozornost přehlíženým a pronásledovaným druhům, stejně jako rozptýlené a liniové zeleni. Obojí má v přírodě nezastupitelný význam. Odměnou nám bude návrat tajemných charizmatických, povětšinou nočních stvoření.

