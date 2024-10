Karel Zvářal: Stromy – pijáci?

Honza Honza 11.10.2024 06:36

Jako vždy od p. Zvářala opět výborný článek odstraňující mystifikace a nepravdy. P.Zvářal je ornitolog, právě proto ví jak je pestrá krajina důležitá.

Meze, remízky a biopásy jsou zpestřením krajiny, krajina se více podobá původnímu prostředí a méně golfovému hřišti - náměstí - poušti = tepelnému ostrovu, kde dešťová voda ihned odtéká, ihned se vypařuje = podporuje oteplení a vysušování krajiny.

Tyto větrolamy, zadržovače vody, ochlazovače, stínící prvky, biopásy s pestrým složením = diverzita- by měly být dle mého názoru přehuštěné, různorodé, vícepatrové (jakoby tropický prales) = více stínící, s organickým materiálem (větve listí) na zemi = aby více zachycovaly vodu, jako padlé dřevo na zemi v NP zarostlé mechy a vlhkomilnými rostlinami zadržujícími vodu. A že znehodnocují pole kolem biopásu? Tak bych tam udělal zatravěný pás, kde stejně úroda z pole je mizerná.

Právě na to a jenom na takové činnosti by zemědělci měli dostávat dotace- zřizování biopásů, močálovišť, jezírek, rybníčků. Nikoli, že s biopásy přijdou o dotaci na zemědělskou plochu na hektar.

A aby se vše vyplatilo, aby to nebylo vše jen z dotací z peněz všech, je nutno povolit spalování nekvalitního dřeva. Umět najít prioritu, vidět co je nejdůležitější, bez čeho krajina nepřežije- nikoli z minima škodlivého kouře z kontrolované spalovny, ale z toho, že totálně vyschne, zdegraduje, podlehne dezertifikaci. Z FV jsou také odpady, kvůli tomu nebudeme zakazovat výrobu elektroaut, TČ, baterií apod.

