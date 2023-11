Karel Zvářal: Agrolesnictví má budoucnost

Vladimir Mertan 1.11.2023 07:22

Mal by som k článku technickú pripomienku. Snáď by bolo dobré vysvetliť, prečo sa vlastne tie stromy rúbu a vytvárajú sa obrovské lány monokultúr. Každá prekážka ktorú musia stroje obchádzať predstavuje jednak zdržanie z hľadiska manévrovania a okraje sa stávajú problematické, pretože konáre siahajú do plochy a bránia vstupu stroja. Zarastanie pokračuje a časom vyžaduje náročný ručný zásah. Samozrejme úroda na zatienenom mieste je takmer nulová. Poznám tento problém pri údržbe chránených území sa ľahko stane že územie takmer zanikne pri pravidelnom kosení. Prípadne susedný les narastie do výšky a slnko na lúku svieti len pár hodín. Jasné, že článok je výborný, ale je treba počítať aj s nevýhodami výsadby vetrolamov, alebo predeľujúcich prvkov a najmä s budúcimi investíciami či znížením výnosov. Fakticky menšie plochy by znamenali viac práce pre ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve.

