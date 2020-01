Karel Čada: Komunikace vědy v rozhodujícím momentu klimatických změn

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Marek Havlíček / VÚKOZ Sucho na šardickém poli. Co s tím uděláme, kolegové?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Současná doba je jedním z rozhodujících momentů v komunikaci klimatických změn. Počet Američanů, kteří se bojí klimatických změn, se od roku 2014 téměř ztrojnásobil. Téměř šest z deseti Američanů se cítí klimatickou změnou buď vystrašení či znepokojeni. Ukázala to v tomto týdnu zveřejněná studie aktuálních postojů americké veřejnosti . Zatímco v roce 2014 bylo vystrašených stejně jako popíračů (kolem 10 procent), v současnosti je trojnásobně převyšují (31 vs. 10 procent). Výrazně se zvyšují i reference o klimatické změně v amerických televizích . Proto je teď, jak říká Edward Maibach , jeden z autorů studie postojů americké veřejnosti, kognitivní očkování proti zavádějícím dezinformacím důležitější než kdy jindy.

Na Edwardu Maibachovi, profesorovi Centra pro komunikaci klimatické změny na George Mason University, je zajímavé ale i to, jak svá doporučení převádí do aktivity na sociálních sítích. Doporučuje dětem, jakou knihu koupit rodičům, kteří věří, že klimatická změna je výmysl, či ženě, jak komunikovat se sestrou, která všechny informace čerpá pouze z pravicově konzervativní Fox News. Maibach tak reprezentuje jeden z příkladů současné komunikace vědy. Nemění se pouze styl komunikace, ale i pozice vědců samotných, kdy vědci na sociálních sítí kombinují osobní a politické s expertním.

„Zdravý mix osobního a profesionálního obsahu učiní vaší práci více dostupnou a pomohou vybudovat empatii, na které lze vystavět důvěru,“ popisuje Jacqueline Gill, ekoložka z University of Maine. Na druhou stranu tento druh komunikace má i své stinné stránky – zejména útoky internetových trollů. Zejména ženy-vědkyně se pak setkávají se sexistickými poznámkami týkající se jejich vzhledu či osobního života. Jacqueline Gill proto doporučuje mít strategie, jak se dostat do debaty na sociálních sítí, ale i to, jak z ní vystoupit a oprostit se od ní.

Zlepšení dostupnosti aktuálních vědeckých informací všem členům společnosti, včetně tvůrců rozhodnutí a politik, bylo i jedním z klíčových témat stého sjezdu Americké meteorologické asociace, který se tento týden uskutečnil v Bostonu. „Jako experti, máme odpovědnost zapojit se do vzájemné komunikace se zbytkem společnosti a poskytovat jí služby a vědecký kontext, nezbytný k vybudování silnější a odolnější společnosti,“ píší američtí meteorologové ve svém prohlášení.

John Cook, kognitivní vědec z Centra pro komunikaci klimatické změny na George Mason Univesity a kolega Edwarda Maibacha, například pracuje na komiksu. Využívá svého koníčku a dovedností, aby lépe vyvracel tvrzení odpůrců klimatické změny. Dostává tak do komunikace klimatické změny, často postavené na apokalyptických představách budoucnosti, něco, co v ní často chybí – humor. Vědecké studie ukazují, že právě humor pomáhá více zapojit do debat o klimatické změně mladé lidi či přibližovat lidem komplexní problematiku klimatických změn.

Přes veškerou snahu však existují strukturální bariéry vědecké komunikace – populistická rétorika politiků a některých médií. Vědecká komunikace je tak v paradoxní situaci. Vědci nikdy v historii nebyli tak aktivní v komunikaci s veřejností, argumentovala Kristin Gross ze Sanford School of Public Policy ve svém projevu na konferenci o veřejných politikách v Singapuru v roce 2017, ale zároveň nikdy v historii neměli tak obtížný přístup do Bílého domu.

V rámci projektu Příběhy sucha se 21. ledna uskuteční workshop „Příběhy změn klimatu: komunikace vědeckých výzkumů širší veřejnosti“. Na workshopu se účastnící seznámí s tím, jak česká média informují o změnách klimatu, jak dobře komunikovat s tvůrci politik a médii, jak z výstupů vědeckých studií vytvořit mediálně zajímavé zprávy, jak komunikovat prostřednictví internetu a jaká jsou specifika sociálních médií. Workshop se bude konat ve Skautském institutu (Staroměstské náměstí 4/1) od 9:30 do 15:30 hodin. Workshopem Vás provedou řešitelé projektu Příběhy sucha Markéta Zandlová a Karel Čada, ale o své zkušenosti a své znalosti se s vámi podělí novináři z Českého rozhlasu (Petr Kočí) a časopisu Forbes (Hana Kuncová) či odborníci z nevládních neziskových organizací (Štěpán Drahokoupil). Zájemce o workshop, prosíme, aby se registrovali na e-mailu: katerina.simkova@fhs.cuni.cz.

reklama