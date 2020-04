Karel Makoň: Jak si základní škola pořídila budky pro rorýse a hnízda pro jiřičky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Taťána Typltová / Taťána Typltová / DES OP Osazování 20 speciálních hnízdních budek pro rorýse na komín od bývalé kotelny v ZŠ Štěnovice.

Podle místních se před pěti roky rekonstruovala fasáda Základní školy ve Štěnovicích. Při kompletní rekonstrukci a zateplení budovy během několika měsíců zaniklo x přirozených historických hnízdních dutin pro rorýse obecné a byla odstraněna i všechna hnízda jiřiček obecných. Tenkrát ptáky nikdo neřešil a v důsledku ztráty hnízdišť populace obou druhů ve Štěnovicích výrazně klesly.Toho si všimla paní učitelka Mgr. Jitka Hněvsová a spolu s vedením školy ve Štěnovicích, kde učí, a obcí začala věc řešit. V lednu letošního roku se navíc spojila s kolegou Pavlem Steinbachem, který je členem našeho spolku, se kterým jsme právě loni úspěšně řešili náhradní umělá hnízda pro jiřičky na nedalekém nákupním centru Olympie.

Slovo dalo slovo, nový ředitel školy byl také pro, a tak jsme v pátek 17. 4. 2020 všichni společně osadili prvních 20 hnízdních budek pro rorýse a 20 hnízdních náhrad pro jiřičky.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Taťána Typltová / Taťána Typltová / DES OP Osazování 20 hnízd pro jiřičky na budovu tělocvičny ZŠ Štěnovice.

Náš spolek (DES OP) řešil technickou stránku věci a realizaci. Škola nakoupila budky a dojednala možnost osazení náhradních hnízdišť zpět na budovu školy.

Nebyla to jednoduchá a laciná akce, ale škola má děti hlavně vychovávat a sama jim jít příkladem. Navíc předešlé vedení školy ptáky neřešilo a nepostupovalo podle zákonem stanovených pravidel. Jsme rádi, že nové vedení se k problému postavilo čelem a navíc dalo celému projektu i další rozměr. Krom toho, že ptáci mají zpět alespoň část svých bývalých hnízdišť, zapojili pedagogové akci i do výuky přírodopisu a vzdělávání dětí.

Přesně tak by to mělo být, ale bohužel ne každá škola si to ale uvědomuje a je ochotna na podobné věci přistoupit. Teď už jen aby se jiřičky a rorýsi do Štěnovic zase vrátili.

