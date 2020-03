Katka Pazderů: Koronavirus jako laboratoř globální krize

Vaclav Sobr 12.3.2020 13:52 Reaguje na Jiří Svoboda

Mno tahle daň by defacto poslala Araby a Irán spátky na velbloudy, s tím že by jim rozhdoně nezbylo dost peněz na to aby si vydržovali ta umělá města v Zálivu...

Patrně by vedla k významnému zchudnutí austrálie...



a představa že to můžeme něcím nahradit je z říše snů.



kupříkladu když zde nedávno byl plán jak kompletně použít off-shore vítr na napájení lidstva nějak se zapomnělo na to to že jen to postavit (se sítěmi) by vyžadovalo veškerou světovou produkci mědi do roku 2100.

Podobně - na světě se stěží vytěží dost kobaltu do roku 2040 na kompletní elektrifikaci osobní dopravy v USA (s tím že do té doby ani gram nepůjde do jediného mobilu a nebo laptopu)



Ceny baterií se asi nijak nesníží při růstu jejich spotřeby a výroby protože dost výrazně v takovém případě vzroste cena vstupní suroviny... které prostě nemáme fyzickou schopnost dost na téhle planetě vytěžit.

