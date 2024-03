Libor Šejna: Myslivec zachránil orla mořského

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Libor Šejna / Libor Šejna / Záchranné stanice živočichů Makov

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Myslivec a rybář v jedné osobě Jaroslav Hronek zachránil dospělou samici orla mořského.Jaroslav Hronek při procházce u svých rybníků uviděl na břehu sedět promáčeného orla s poraněným levým křídlem.

Známe se s Jaroslavem Hronkem už víc než 20 let a tak jsem mu po telefonu dal pár rad k odchytu a on to zvládl skvěle.

Orel má vícečetná poranění levého křídla, drobná poranění na nohou, chybí mu jeden dráp. Na veterinární klinice v Písku ale žádnou zlomeninu na křídle nenašli.

Jde o dospělou samici, která podle hnízdní nažiny již seděla na vajíčkách, její letošní hnízdění tak bohužel skončí neúspěšně.

Co může být příčinou poranění se můžeme jen domnívat, nějaký náraz při lovu, poranění od jiného orla nebo cokoli jiného.

Orlice byla značně vyhublá, ale naštěstí hned snědla několik ryb.

Držte jí palce, bude to potřebovat.

Velký dík Jaroslavu Hronkovi za ochotu pomoci i odchyt.

reklama