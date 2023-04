Luboš Vrbata: Vyjádření k aktuálnímu vývoji tuzemského trhu s fotovoltaikou

Oldřich Vašíček 17.4.2023 08:07

Má někdo informaci, jak se staví pojišťovny k objektu s FVE na střeše? Jak u RD, tak u průmyslového objektu?

Na firmě jsem se setkal s problémy jak ze strany hasičů, tak ze strany pojišťovny.

Bez dotací je ten trh neudržitelný? Není tedy někde chyba?

Jak se tváří správce rozvodné soustavy k připojování velkého množství FVE? Kdo zaplatí zvýšení nákladů na regulaci a stabilizaci? Momentálně se to platí ve spotřebované kWh. S FVE je spotřeba nižší (doufám), ale právě náklady na stabilizaci jsou vyšší. Neměl by být samostatný tarif pro majitele FVE, kde by se tyto náklady zohlednili jiným způsobem, než spotřebou kWh? Stejně tak prodaná kWh. Nyní není prodej energie z FVE nijak zatížen o náklady na přenos (oproti spotřebě), ale využívá stejnou energetickou rozvodnou soustavu? Ten náklad hradí kdo? Jen spotřebitelé? Není to nefér?

A s rostoucím počtem instalací bude třeba tyto otázky řešit. Buď se bude pokračovat v podpoře FVE jako nyní a veškeré náklady se přenesou na spotřebitele. Tzn. čím více FVE, tím dražší energie. Nebo se k tomu postaví energetické společnosti čelem, a vytvoří tarify pro FVE, čímž je zabijí. A proinvestované dotace půjdou do kopru.

Takže, kdo chce FVE s dotací, tak rychle, než to začne někdo řešit. :)

