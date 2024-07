Lucie Kubesa: Praktické znalosti, nebo „chytře“?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Praha buduje už šest let něco, co vlastně nikdo nevyužívá? Desítky miliónů v popelnici? I tak by se dala popsat aktivita, která by měla vést pro nastavení a úpravy četnosti svozů separovaného odpadu. Tento stav bude trvat ještě více než rok? V roce 2026 by se měla změnit situace se smlouvou, kterou město uzavře se svozovými společnostmi v rámci plánované přínosu pro životní prostředí v Praze.Kontejnery na odpad sledují senzory za miliony, ale popeláři se jimi neřídí? Jako zastupitelka MČ Praha 15, i hlavního města, jsem velmi znejistělá. Projekt „chytrého svozu odpadu“ odstartoval již v roce 2018! Pilotní projekt trval dva roky, a měl ověřit pomocí 420 senzorů přínosy zvolené technologie. Od roku 2020 začal běžný provoz senzorů v odpadových nádobách. Jedním z výsledků projektu prý bude, že přes webovou aplikaci odpady.mojepraha.eu budeme moci zjistit, jestli kontejner přeplněný. Potřebuji to?

Vůbec si nejsem jistá s tím, že bych měla jásat nad tím, že Praha patří mezi první města na světě, když zjistím, že po šesti letech svozové firmy využívají své zkušenosti a odpad vyváží podle nich. Podle Pražských služeb má data z čidel k dispozici primárně město a městské části, a jejich přenosy zatím nejsou propojeny s aplikacemi, které využívají svozové společnosti. A to je v odpadových nádobách na tříděný odpad se spodním výsypem instalováno asi 7000 senzorů. Jeden stojí 2.500,- Kč, a cena provozu jednoho je 173,- Kč měsíčně. Senzorům prý vydrží pět let baterie. Z čehož mi vychází, že nyní bude docházet, nebo dochází k jejich výměně. Další dva roky provozu, než budou podepsány nové smlouvy se svozovými společnostmi, znamenají dosažení poloviny jejich životnosti, a budou se opět měnit. A to ještě nejsou vyčísleny náklady na kontrolu čidel, pokud třeba přestanou vysílat datový signál.

Začínám být stejně nervózní, jako obyvatelé hlavního města, kteří mají za sebou zdražení svozu odpadu schváleném v roce 2021. Garantem chytrého svozu je také třeba Operátor ICT, městská organizace, která v průběhu dvou let za chytrá čidla a související technologie zaplatila přes 23 milionů korun z kapes občanů. Cílem projektu je zjistit, zda je možné vyvážet odpadové nádoby podle „hlášení“ čidla v nádobě. Nyní se sváží odpad podle nasmlouvaného harmonogramu, jak si město objednává, nikoliv podle toho, co indikují senzory. To proto, že dosud nejsou propojené příslušné aplikace, aby tomu bylo jinak. Data z nich má k dispozici primárně město a městské části. Datové přenosy zatím nejsou propojeny s aplikacemi, které využívají svozové společnosti. Platí to, jak pro Pražské služby, nebo další firmu AVE.

V celém procesu je spousta proměnných, které ohrožují spolehlivost systému. Čidla v řadě případů zaznamenají například zaseklý kus kartonu, který do kontejneru někdo nacpe, a už hlásí naplněnost nádoby, přestože v ní je pouze ten jediný kus odpadu. Zatím platí, že městská část navrhne a magistrát zkoriguje četnost svozů podle reálné naplněnosti nádob dle údajů čidel v okolních nádobách.

V Praze je přes 3,5 tisíce stanovišť s popelnicemi a svozové trasy si samostatně nastavují čtyři svozové společnosti. Z toho, co je známo, vychází, že dvě nádoby již mají čidlo? Nebo je bude třeba dál masívně nakupovat? V Praze je 26 tisíc nádob na tříděný odpad. Bude mít každá čip? Kolik jich bude třeba mít v rezervě, když dojde k poruše? Nějak moc nákladů na obyvatele hlavního města, s velmi nejistým výsledkem. Neměla by být součástí opatření k plnění klimatických plánů v hlavním městě také kvalitní ekonomická analýza, a nikoliv jen proklamace?

V současné době se četnost svozů v exponovaných obdobích jako jsou Vánoce a Nový rok automaticky zvyšuje a stejně jsou kontejnery často přeplněné. Má-li však mezi benefity používání chytrých čidel sloužit informace pro obyvatele Prahy z aplikace, že je kontejner je přeplněný, je to podle mě málo. Většina z nás to totiž zjistí prostým pohledem z okna. Jestli mě má uklidnit, že firma Operátor ICT podepsala smlouvu s Evropským centrem pro digitální inovace při ČVUT, s tím, že se do monitoringu kontejnerů zapojí umělá inteligence (AI), tak si nejsem vůbec jistá. Úředníci už prý nebudou muset zapisovat data do systému ručně a v řádu sekund to za ně udělá umělá inteligence, což by sice konečně mohla být cesta k tomu začít snižovat náklady, které hlavní město vynakládá na tuto firmu, ale asi nejsem sama, kdo o tom pochybuje. Už jen podle toho, jak často jsou peníze pro Operátor ICT tématem jednání pražského zastupitelstva.

